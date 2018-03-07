Центр развития туризма Свердловской области брал на подряды компанию, до этого «кинувшую» заказчиков

ООО «Индустрия мероприятий», из-за которого Центр развития туризма не экспонировался на выставке «Экспотревел» в 2017 году, «кинул» предыдущих заказчиков за месяц до инцидента по аналогичной схеме, о чем руководство ЦРТ СО не могло не знать.

Журналисты РИА «Новый День» выяснили подробности любопытной сделки между Центром развития туризма Свердловской области и ООО «Индустрия мероприятий», сорвавшей размещение стенда в ЦРТ СО для престижной выставки «Экспотревел» в октябре 2017 года. При том, что компания получила от заказчика 600 тысяч рублей и, по сути, не выполнила условия договора. Вопросы к контракту, пусть даже не на самую большую сумму, стали возникать сразу же после его заключения. Во-первых, совершенно не ясно, почему процедура госзаказа проходила в форме закупки у единственного поставщика. Тем более что речь идет о компании, которая была зарегистрирована 20 января 2017 года – то есть всего за десять месяцев до выставки – и имела далеко не самый обширный опыт в этой деятельности. Во-вторых, до сих пор нет данных о том, что ЦРТ СО, после того как публично опозорился с отсутствием своего стенда на престижной выставке, обвинив в произошедшем подрядчика, обратился бы в УФАС по Свердловской области для внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Но самое любопытное заключается в том, что примерно за месяц до проведения выставки в Свердловской области совершенно такой же случай произошел в Хабаровском крае, на что, судя по всему, глава ЦРТ СО Эльмира Туканова не обратила должного внимания. А возможно, что и вовсе не знала о нем. 4 июля 2017 года правительство Хабаровского края разместило лот в форме запроса котировок на общую сумму 495 тыс. рублей. От компании требовалось оказание услуг по подготовке и организации выставочного форума «Экспо ДВ 2017». Выставка должна была проходить в сентябре – то есть примерно за месяц до свердловской. Однако ООО «Организация мероприятий», оказавшись победителем в тендере, увильнуло от заключения государственного контракта. Судя по реакции ЦРТ СО, на отсутствие стенда на выставке для них ситуация оказалась полной неожиданностью, но подрядчика решили понять и простить. А правительство Хабаровского края обратилось в ФАС с запросом о внесении компании из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Что и произошло 19 февраля 2018 года.

Соответственно, действия или бездействие Эльмиры Тукановой вызывают массу вопросов. Напомним, что все это происходит на фоне иска ЦРТ к РИА «Новый День», в котором от нас требуют опровергнуть мнение (!) отдельно взятого человека, дававшего комментарий нашему агентству. Поскольку мнение с точки зрения центра оказалось неправильным, его представители решили обратиться в суд.

Суть в том, что Центр развития туризма по неизвестной причине не стал выставлять свой стенд на главной туристической выставке «Экспотревел-2017» при том, что на его изготовление было выделено 600 тысяч рублей. Организатор выставки, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев выразил личное мнение, рассказав в комментарии «Новому Дню», что речь идет о намеренном саботаже выставки.

«По сути, сейчас они затягивают судебный процесс, уже трижды уточняя свои исковые требования. Не отрицая притом того, что стенда на выставке не было. Доводилось мне слушать и реплики о том, что это способ «заставить журналистов понервничать и не писать больше подобного», – комментировал ситуацию юрист РИА «Новый день» Андрей Божинов.

Отметим, что деятельность самого Центра развития туризма порой вызывает вопросы, которые более уместнее было бы задавать не представителям СМИ, а сотрудникам ФСБ и Следственного комитета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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