«Пусть журналисты понервничают, чтобы потом писать боялись»

В Екатеринбурге тестируется способ затыкания рта неугодным СМИ путем нелепых судебных исков, целью которых, судя по всему, является психологический прессинг неугодных журналистов.

Подобный метод использует сейчас Центр развития туризма Свердловской области, обратившийся с требованием опровержения мнения (!) отдельно взятого человека, дававшего комментарий нашему агентству. Поскольку мнение с точки зрения центра оказалось неправильным, его представители решили обратиться в суд. Дело в том, что проблема туризма в Свердловской области благодаря топ-менеджеру Эльмире Тукановой решена окончательно и бесповоротно.

Суть в том, что Центр развития туризма по неизвестной причине не стал выставлять свой стенд на главной туристической выставке «Экспотревел-2017» при том, что на его изготовление было выделено 600 тысяч рублей. Организатор выставки, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев выразил личное мнение, рассказав в комментарии «Новому Дню», что речь идет о намеренном саботаже выставки.

«По сути, сейчас они затягивают судебный процесс, уже трижды уточняя свои исковые требования. При том, что не отрицают, что стенда на выставке не было. Доводилось мне слушать и реплики о том, что это способ «заставить журналистов понервничать и не писать больше подобного», – прокомментировал юрист РИА «Новый день» Андрей Божинов.

Речь идет о материале про выставку «Экспотрэвел-2017», проходившую в октябре прошлого года, на которой по неясным причинам, несмотря на четкие намерения, не стал экспонироваться Центр развития туризма, что вызвало вопросы к профессиональной компетенции Эльмиры Тукановой. Статусность выставки подразумевает присутствие там и стенда Свердловской области для ее продвижения, однако стенд на выставке так и не появился.

Отметим, что деятельность самого Центра развития туризма порой вызывает вопросы, которые более уместнее было бы задавать не представителям СМИ, а сотрудникам ФСБ и Следственного комитета.

Екатеринбург, служба информации

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