В Центр развития туризма может прийти прокуратура: искать «пропавший» стенд Свердловской области за 600 тысяч

«Пропавшим» стендом Свердловской области, на создание которого из бюджета выделено 600 тысяч рублей, может заняться прокуратура. Представители туротрасли напишут заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Центра развития туризма, который и должен был сделать брендовый стенд не только для всего региона в целом, но и для 11 муниципалитетов. «Мне весь день звонят субэкспоненты, которые должны были работать на этом стенде на выставке и спрашивают – где стенд? А стенда нет. Руководство Центра развития туризма на связь не выходит», – прокомментировал организатор выставки Михаил Мальцев.

Как писал сегодня ранее РИА «Новый День», на главной туристической выставке Урала «Экспотревел»-2017 утром в пятницу вместо стенда Свердловской области обнаружили пустое место и пальмы в кадках. При этом, на создание брендированного стенда, который презентует потенциал региона, из бюджета было выделено 600 тысяч рублей. Для большинства представителей туротрасли, которые из года в год участвуют в сезонных выставках, это стало новостью – стенд «хозяйки» выставки, Свердловской области, пропал впервые.

Как рассказал РИА «Новый День» организатор туристических выставок, директор компании «Экспоком» и исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, о проблемах со стендом стало известно на днях, но до последнего все надеялись, что решить их успеют.

«Какие-то проблемы с подрядчиками, которые занимались изготовлением стенда Свердловской области, возникли на днях. Но когда подрядчик не вышел на застройку стенда, стало понятно, что никакого стенда вообще не будет. На мой взгляд, Центр развития туризма, который отвечал за презентацию Свердловской области и изготовление стенда, намеренно саботировал мероприятие и довел ситуацию до абсурда. Сегодня на выставке проходят федеральные мероприятия, присутствуют представители федеральных ведомств, региональные министры – а стенда, который бы представлял Свердловскую область, где можно было бы вести работу, нет. Это скандал», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Более того, на стенде Свердловской области должны были работать и субэкпоненты из 11 уральских городов, в том числе из Нижнего Тагила. Мэр города Сергей Носов сегодня участвовал в пресс-конференции на «Экспотревел» и был крайне удивлен, что стенда Тагила нет.

«Мне звонят с утра города, которые должны были разместиться на стенде Свердловской области, и просят найти им какие-то места. Ведь они печатали продукцию к выставке, назначали встречи на стенде. И все это было сорвано», – отметил Михаил Мальцев.

Сейчас исполнительный директор УАТ намерен писать заявление в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило работу Центра развития туризма Свердловской области, а также – руководство центра (директора Эльмиру Туканову) на профпригодность.

«Произошедшее спускать с рук нельзя. У всех в отрасли и раньше возникали вопросы – насколько ЦРТ и руководство способны продвигать потенциал области, но этот провал – самый очевидный», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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