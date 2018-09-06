Слух дня: Туканову отправляют на покой

Экс-фаворитка свердловского губернатора Эльмира Туканова, которая пока еще возглавляет Центр развития туризма Свердловской области, вскоре будет переведена с должности, утверждают слухмейкеры. Знакомые с ситуацией уверяют, что Туканову отправляют на спокойную, непыльную должность, впрочем, отдаленно даже связанную с туризмом, ‒ руководить одним из санаториев в регионе.

Поговаривают, что последней каплей стала деятельность Тукановой во время проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Организованный на Плотинке информационно-туристский центр, вызвал вежливое недоумение у зарубежных гостей и шквал критики со стороны местных жителей. Вопросы вызвали и траты – 16 млн рублей из бюджета – на странные палатки в Историческом центре. В октябре прошлого года Центр, которым руководит г-жа Туканова, заказал стенд за 600 тысяч рублей на выставке «Экспотревел» ‒ деньги были выделены и потрачены, а стенда не было.

Екатеринбург, служба информации

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