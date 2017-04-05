Правительство Свердловской области потратит 22 млн на освещение Иннопрома и парада Победы

Публикации за 05.04.17

Департамент госзакупок объявил конкурс для телекомпаний стоимостью 22 млн рублей. Темы три – парад Победы, Иннопром и цикл передач из трех коротких сюжетов о культурной жизни Среднего Урала.

Аукцион на «оказание услуг по созданию специальных телевизионных проектов с осуществлением телевизионного вещания в соответствии с перечнем тематики специальных телевизионных проектов» стоимостью 22 млн рублей на сайте госзакупок появился сегодня. Прием заявок продлится до 21 апреля, срок оказания услуг – с момента заключения контракта до полуночи 30 ноября 2017 года.

В требованиях к участникам указано, что «вещание должно осуществляться на круглосуточном телевизионном канале, обеспечивающем уверенный прием на территории проживания 90 и более процентов населения Свердловской области, в том числе с охватом телевизионного наземного эфирного аналогового вещания на территории проживания не менее 80 процентов населения Свердловской области». К этим требованиям подходит «Областное телевидение».

Всего предлагается три темы. Исполнитель должен будет освещать выставку Иннопром (350 минут), телевизионный проект должен включать в себя 15 информационных выпусков, 10 интервью с участниками выставки, прямые трансляции из зала пленарных заседаний, так же требуется выпустить презентационный фильм по итогам проведения Иннопрома. Второе задание – мероприятия в честь дня Победы в Великой Отечественной войне (300 минут). Обязательна прямая трансляция парада Победы, прямой эфир из телевизионной студии, включающий интерактивное общение со зрителями и смонтированные материалы с 6 площадок Свердловской области и прямая трансляция салюта в Екатеринбурге. Третья тема – «Культурно-просветительский проект» (350 минут). О последнем уточняется, что это должен быть «цикл репортажей и программ, посвященных культурным традициям, знакомству с историей, народами, населяющими регион, повышению туристической привлекательности области». Требуются авторские программы, минимум 3 сюжета длительностью от 10 минут.

Добавим, освещение «Иннопрома» и жизни области так же указано в техзадании по контракту, который ранее публиковало ГАУ Свердловской области «Информационно-аналитический центр». Стоимость этого контракта –– 17 млн рублей. Информационно-аналитический центр, кроме того, в конце марта опубликовал несколько конкурсов по освещению работы правительства региона общей стоимостью около 50 млн рублей. Еще ряд аукционов появились на сайте госзакупок 3 апреля. Это 4 контракта для телеканалов и интернет-изданий из Екатеринбурга и Нижнего Тагила общей стоимостью около 10 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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