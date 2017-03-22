Областные власти уже готовы заплатить за свой пиар 50 млн рублей

Публикации за 22.03.17

ГАУ Свердловской области «Информационно-аналитический центр» объявило новые конкурсы на освещение деятельности областных властей в теле- и радиоэфире.

Как передает корреспондент NDNews.ru, извещения размещены сегодня на портале госзакупок. Телеканал, участвующий в конкурсе, должен осуществлять вещание на территории Свердловской области с охватом не менее 70% населения региона. Обязательно вещание на следующие муниципалитеты: Екатеринбург, Алапаевск, Арти, Артемовский, Байкалово, Бисерть, Верхний Тагил, Верхняя Синячиха, Верхотурье, Восточный, Гари, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Качканар, Лесной, Михайловск, Невьянск, Нижние Серги, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Новая Ляля, Новоуральск, Пелым, Пышма, Реж, Свердловское, Североуральск, Серов, Сосьва, Сухой Лог, Талица, Тугулым, Туринск, Шаля, Шамары. Приоритет будет отдан тем, кто обеспечит максимальный охват различных целевых групп аудитории по социально-демографическим признакам – пол, возраст, род занятий. Всего областная структура покупает изготовление и размещение 562 минут телепрограмм. Среди обязательных тем – исполнение майских указов, патриотическое воспитание, «Иннопром-2017», социально-экономическое развитие области и так далее. Стоимость контракта – 17 млн рублей, срок исполнения – с момента заключения договора до 31 декабря.

Также сегодня объявлен конкурс на радиовещание о работе областной власти. За 140 минут эфира бюджет заплатит 999 тысяч 999 рублей.

Кроме этих двух конкурсов, в марте ГАУ СО «ИАЦ» объявил еще 10, на суммы от 1 млн до 9,5 млн рублей. Сюда входят и печатные, и электронные СМИ, и создание телепередач.

Общая сумма всех контрактов по уже объявленным конкурсам приближается к 50 млн рублей.

Напомним, всего на 2017 год в областном бюджете на СМИ заложено 514 млн рублей.

Отметим, что в 2015 году распределение медиазаказов вызвало скандал: в декабре контракт на освещение деятельности органов госвласти Свердловской области на сумму 32,9 млн рублей выиграл телеканал «Крик-ТВ», входящий в структуру холдинга «Резонанс». Новость произвела настоящий фурор в медиасреде, поскольку, как правило, все аукционы выигрывает «Областное телевидение». Однако потом сначала заявку «Крик-ТВ» все же отклонили, а потом эту закупку и вовсе отменили.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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