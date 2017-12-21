Свердловчанам будут рассказывать об играх ЧМ-2018 и работе губернатора за 38 бюджетных миллионов

Бюджет Свердловской области потратит почти 38 млн рублей на телевизионщиков, которые расскажут о работе власти и важных для региона событиях. Темы, за которые заплатят налогоплательщики, – весьма значимые для региона, к примеру, ЧМ-2018. Сложно представить, что какие-то СМИ обойдут стороной это событие. Условия контракта традиционно содержат в себе жесткие требования к охвату аудитории и прочие показатели, которыми большинство телеканалов похвастаться не могут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент госзакупок Свердловской области ищет телеканал, который будет освещать деятельность органов госвласти и социально значимые вопросы. На это выделяется 37 млн 800 тысяч рублей. Победитель конкурса за эти деньги проработает меньше трех месяцев, как сказано в документации, сроки оказания услуг – «с момента заключения государственного контракта, но не ранее 1 января 2018 года; окончание – 23 ч 59 мин 59 сек 31 марта 2018 года». Требования к исполнителю привычны для таких аукционов: «Вещание должно осуществляться на круглосуточном телевизионном канале, обеспечивающем уверенный прием на территории проживания 90 и более процентов населения Свердловской области, в том числе с охватом телевизионного наземного эфирного аналогового вещания на территории проживания не менее 80 процентов населения Свердловской области». Всем условиям соответствует ОТВ.

За деньги налогоплательщиков телевизионщики будут освещать несколько тем, они разбиты на два блока. Первый блок – работа власти и «социально значимые вопросы». Сюда входят три темы: освещение социально значимых событий в Свердловской области, в том числе событий в сфере экономики, предпринимательства, здравоохранения, образования, культуры и спорта; аналитический обзор наиболее социально значимых событий недели в Свердловской области с привлечением специалистов и экспертов; освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их должностных лиц.

Второй блок – ТВ-проекты, повышающие инвестиционную привлекательность области: подготовка и проведение игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, освещение и продвижение заявки «Экспо-2025», повышение финансовой грамотности Свердловской области (именно в такой формулировке, хотя, наверное, имелось в виду повышение финграмотности населения). В общей сумме вещание по контракту будет идти 6000 минут, то есть 100 часов.

Напомним, другие значимые для региона события на главном канале области также показывались не бесплатно. К примеру, освещение «Иннопрома» и Парада Победы обошлось в 22 млн рублей.

Напомним, что в 2015 году распределение медиазаказов вызвало скандал: в декабре контракт на освещение деятельности органов госвласти Свердловской области на сумму 32,9 млн рублей выиграл телеканал «Крик-ТВ», входящий в структуру холдинга «Резонанс». Новость произвела настоящий фурор в медиасреде, поскольку, как правило, все аукционы выигрывает «Областное телевидение». Однако сначала заявку «Крик-ТВ» все же отклонили, а потом эту закупку и вовсе отменили.

Екатеринбург, служба информации

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