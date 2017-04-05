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Екатеринбург

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Публикации за 05.04.17

В Серове оштрафованы страховщики за навязывание услуг при оформлении ОСАГО

В Серове оштрафованы страховщики за навязывание услуг при оформлении ОСАГО

В Серове по требованию прокуратуры прошли массовые проверки в разных страховых компаниях, где клиентам при оформлении полисов ОСАГО навязывали дополнительные услуги. Менеджеры и директора компаний оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Как показала проверка прокуратуры, услуги навязывались клиентам в СК «Росгосстрах», ООО «СКБ Альянс», являющегося агентом ООО «ЗЕТТА Страхование». По результатам проверки Серовская городская прокуратура возбудила административные дела по ст. 15.34.1 КоАП РФ (навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования) в отношении руководителя ПАО СК «Росгосстрах» в Серове Веры Артамоновой, а также менеджера офисных продаж Натальи Беловой. Обе оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Аналогичные административные производства были возбуждены в отношении юридического лица ООО «СКБ Альянс» и его директора Эдуарда Мальцева. Но, несмотря на признанную вину, «СКБ Альянс» избежало штрафа, поскольку организация относится к категории субъектов малого бизнеса, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

Серов. Другие новости 05.04.17

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