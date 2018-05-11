«Югорию» вынудили уволить страхового агента за отказ оформить ОСАГО без допуслуг

Житель Туринского района добился наказания для страховщика, который отказался оформлять ОСАГО без дополнительных услуг. Помогла диктофонная запись.

Автомобилист из Туринского района обратился в прокуратуру из-за незаконных действий сотрудника компании АО «ГСК «Югория» – ему необходимо было оформить полис ОСАГО, однако страховщик отказался это делать до тех пор, пока мужчина не оформит дополнительную страховку жизни или здоровья. Прокурорская проверка подтвердила и факт отказа, и мотивацию. «По данному факту в отношении страхового агента прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 15.34.1 КоАП РФ (навязывание страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования)», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Возбудить административное дело удалось благодаря тому, что автомобилист записал разговор с сотрудником страховой на диктофон.

Постановление от прокуратуры рассмотрели в Уральском главном управлении ЦБ РФ – страхового агента признали виновным в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 25 тыс. рублей. В адрес АО «ГСК «Югория» прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого агентский договор со страховым агентом АО «ГСК «Югория» был расторгнут.

Отказ страховщиков оформить ОСАГО без допуслуг – серьезная проблема для автомобилистов, так как этот вид страховки, как понятно из названия, является обязательным. По данным ЦБ РФ, автомобилисты стали меньше жаловаться на страховщиков после того, как оформление е-ОСАГО стало обязательным для всех компаний. Тем не менее, только в уральский филиал Центробанка за прошлый год было подано более сотни заявлений с жалобами на проблемы при оформлении автогражданки.

Оформление е-ОСАГО для автолюбителя процесс так же не простой – сайты страховщиков то выдают ошибку, то перенаправляют на другие сайты. Летом прошлого года даже в Центробанке заметили – автомобилисты не могут купить электронные полисы. Ряд страховых получили предписание. Но проблема осталась до сих пор. В середине апреля страховщикам «помог» Роскомнадзор: ведомство, пытаясь заблокировать мессенджер «Телеграмм», внес в список запрещенных IP-адресов сервис защиты от спама Google reCAPTCHA. Автомобилисты при попытке купить е-ОСАГО. не могли подтвердить, что они не боты, а живые люди. Ситуацию быстро поправили после того, как Центробанк выразил свое недоумение.

Туринский район, служба информации

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