Банк России выдал предписания страховым, заволокитившим получение е-ОСАГО

Публикации за 24.05.17

Банк России нашел очередные нарушения в работе страховых компаний. На этот раз претензии касаются е-ОСАГО – регулятор заметил, что автомобилисты не могут купить электронные полисы. В ЦБ пообещали почаще проверять страховые.

Банк России проверил, как СК выполняют свои обязательства по продаже электронных полисов ОСАГО. «Мы предупредили страховые компании, что будем осуществлять проверки, насколько они качественно выполняют все наши требования. И эта проверка, она, с одной стороны, показала, что все страховые компании готовы продавать полисы ОСАГО, и такие полисы продают… Но, конечно, мы обнаружили и ряд проблем», – заявил Чистюхин в эфире телеканала НТВ. По сообщению агентства «Прайм», Чистюхин заметил, что автомобилисты попросту не могут купить электронные полисы на сайте страховщика. Кроме того, есть вторая проблема, связанная с переадресацией на другие сайты, – автомобилиста фактически «футболят» по сайтам нескольких страховых.

«Каждой страховой компании были направлены предписания на устранение нарушений и был дан определенный срок для всего этого, чтобы они привели свои системы в правильное состояние, и мы надеемся, что к июлю этого года мы получим качественный результат», – добавил Чистюхин, подчеркнув, что ЦБ намерен проводить такие проверки на регулярной основе. «Мы настроены достаточно серьезно», – сказал он.

Еще одна проблема – сегодня для оформления электронной автогражданки водитель должен отправлять сканы документов, в ЦБ рассказали, что обсуждается подключение страховых и РСА к порталу госуслуг. Если все получится, то данные по автовладельцам будут запрашиваться из этих баз.

Напомним, е-ОСАГО стали обязательными для страховых с января этого года. Электронные полисы должны выдавать абсолютно все компании, они же обязаны следить за нормальной работой своих сайтов. В случае каких-то накладок страховщики могут переадресовать покупателя на сайт другой СК. NDNews.ru ранее проверял, как заработала система. Автомобилисты жаловались, что СК бесконечно футболят их с сайта на сайт, происходят какие-то сбои и т.д. Тем не менее, поскольку в офисах страховых тоже далеко не идеальное обслуживание, да еще и сохраняется риск получить навязывание услуги, е-ОСАГО приобретает популярность. Свердловская область, например, уже после первого месяца действия закона об обязательном е-ОСАГО попала в лидеры по количеству заключенных договоров. По последним данным РСА, в среднем в день по России заключается 15 тыс. электронных договоров, доля электронных продаж в общем объеме заключенных договоров ОСАГО в апреле увеличилась до 13%. В Свердловской области с начала 2017 года было продано 59 144 е-ОСАГО.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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