Свердловская область попала в лидеры по продажам е-ОСАГО

Публикации за 22.02.17

С начала года более 355 тысяч автомобилистов оформили полисы е-ОСАГО. Свердловская область по числу оформлений электронного полиса заняла «почетное» четвертое место, сразу после тех регионов, которых РСА признало «токсичными».

Российский союз автостраховщиков подытожил данные о продажах е-ОСАГО в России с начала года по 21 февраля, то есть с того момента, как страховые стали обязаны предоставлять такую услугу. Всего страховые компании заключили более 355 тысяч электронных договоров по автогражданке. Лидерами по продажам е-ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская, Свердловская области, Москва, говорится на сайте РСА. «В основном это регионы, где наблюдались проблемы с доступностью ОСАГО в результате деятельности автоюристов. Например, за истекший период 2017 года продажи в Краснодарском крае составили 10% от общероссийского объема, а вся эта пятерка регионов взяла на себя почти треть продаж», – сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Что именно сделали автоюристы с полисами такого, из-за чего они пропали, в РСА не уточняют.

Максимальное количество е-ОСАГО продали на юге России: более 36 тысяч полисов в Краснодарском крае и примерно по 16,6 тысяч в Волгоградской и Ростовской областях. Свердловская область заняла четвертое место – более 14 тысяч электронных автогражданок. В десятку так же попали Москва, Ставропольский край, Воронежская, Липецкая области, Дагестан и Саратовская область. Добавим, РСА часть регионов называет «токсичными» – к примеру, в этот список попала первая тройка рейтинга по продаже е-ОСАГО. Так называемая токсичность означает, что в регионе страховщики терпят убытки и там уже действует единый агент РСА. Убыточность страховые компании списывают на автоюристов – то есть тех, кто защищает права автомобилистов, добиваясь через суды положенных выплат. Свердловская область пока в «токсичные» не попала, хотя в октябре прошлого года страховое сообщество планировало обратится в ЦБ с этим вопросом.

Напомним, страховые обязали оформлять е-ОСАГО с 1 января 2017 года. Таким образом автомобилистам помогли решить проблему с перманентным отсутствием бланков полисов в страховых (а так же навязываем допуслуг и отказом оформлять полис в принципе). До этого шел длительный подготовительный период, тем не менее, в начале января оформить электронный полис было не просто – сайты компаний выдавали ошибки, страховые «футболили» клиентов друг к другу. Жалобы на это же от автомобилистов продолжаются до сих пор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.02.17

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