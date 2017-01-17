Руководителя «Росгосстраха» в Реже оштрафовали за отказ оформить ОСАГО

Публикации за 17.01.17

«Росгосстрах» в очередной раз поймали на нарушении закона при оформлении ОСАГО. Автомобилисту в Реже мало того, что навязали допуслугу, так еще и полностью отказались страховать, узнав, что он из другого региона.

Проверкой СК занялась прокуратура после жалоб от местных жителей. «При обращении заявителей для оформления полиса ОСАГО сотрудники компании необоснованно отказали в заключении договоров страхования по причине наличия регистрации в другом субъекте РФ, а также поставили обязательное условие об оформлении дополнительного вида добровольного страхования, что является нарушениями действующего законодательства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В отношении руководителя ПАО СК «Росгосстрах» было возбуждено административное дело по ст. 15.34.1 КоАП РФ. По постановлению прокурора Уральское ГУ Центрального банка РФ руководитель филиала в Реже оштрафован на 20 тысяч рублей. Решение административного органа в законную силу не вступило.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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