Сказка про белого бычка: е-ОСАГО стал обязательным для страховщиков, но полисы не оформляются (СКРИНЫ)

Публикации за 09.01.17

С начала этого года страховые компании обязаны оформлять электронные полисы автогражданки. Долгожданные поправки к закону об ОСАГО пока для автомобилистов особо полезными не стали: сайты компаний выдают ошибки, страховые «футболят» клиентов друг к другу. Между тем в ЦБ обещали внимательно следить за рынком и наказывать нерадивые СК вплоть до ограничения лицензии.

Электронный полис ОСАГО появился в июле 2015 года. Предполагалось, что сервис поможет бороться с нежеланием страховщиков честно оказывать необходимую каждому водителю услугу – при покупке по Сети водителя никто не сможет вынудить купить страховку от клеща и другие «допы», да и популярная фраза «у нас закончились бланки» станет неактуальной. Страховщикам «на раскачку» отвели полтора года, до конца 2016-го е-ОСАГО было функцией добровольной. Предполагалось, что за это время СК полностью подготовят сайты для продажи полисов и успеют опробовать услугу в действии. И действительно, многие компании еще с начала прошлого года прикрепили на сайты кнопку электронной продажи полисов, к декабрю их стало более 30. С 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных полисов для каждого обратившегося.

«Проект направлен на обеспечение доступности полисов на территории всей страны. Нововведение позволит решить проблему очередей из желающих приобрести «автогражданку» в некоторых регионах страны», – отмечал накануне вступления поправок в силу президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По данным РСА, за 2016 год было продано 323 тысячи е-ОСАГО по всей России (!). В масштабах страны цифра более чем скромная. NDNews.ru ранее писал, почему автомобилисты все-таки продолжают оформлять полисы в офисах, несмотря на теоретическую возможность сделать это по Сети. Автостраховщики попросту не давали такой возможности: в арсенале были бесконечная проверка по базе, «вылетание» с сайта перед покупкой и прочие «технические ошибки». Водитель оставлял свои персональные данные и тратил время на заполнение бланка, не получая никакого результата.

Что изменилось на самом деле

Как оказалось, ситуация с момента вступления поправок в силу изменилась незначительно, оформление е-ОСАГО по-прежнему напоминает игру в русскую рулетку, где заряжено пять из шести патронов. За несколько дней нового года автолюбители в профильных сообществах оставили множество комментариев о том, как система не работает. Так, на городском форуме 2 января пользователь с ником arhip86 указал, что в «Альфа-страховании» невозможно оформить полис четвертые сутки, автоинформатор сообщает следующее: «Уважаемый клиент. К сожалению, мы столкнулись со сложностью в оформлении и расчета стоимости полиса. Просьба перейти к оформлению полиса на сайте другой страховой компании». Автомобилисты указывают, что «Ингосстрах» не высылает пароль для авторизации – а без доступа в «личный кабинет» в этой страховой полис оформить нельзя. Другой пользователь сообщает, что пароль все-таки присылают, но с хитростью – спустя почти полчаса, и сайт воспользоваться паролем не дает, так как его время действия истекло. В «Росгосстрахе» перенаправлют на сайты других страховых, что, впрочем, оформить полис никак не помогает. Страховая «Эрго» хотя бы не заставляет автомобилистов мучиться с заполнением всех форм, сайт сразу же выдает техническую ошибку на странице оформления электронного полиса.

Аналогичные отзывы оставляют автомобилисты и из других регионов страны. Так, женщина из Волгограда на сайте banki.ru жалуется на «Ренессанс Страхование»: «В настоящее время я не могу никаким из возможных способов оформить страховой полис ОСАГО в компании Ренессанс – в офисе нужно пройти «полосу препятствий»: приехать в 6 утра занять очередь и только 8 человек смогут застраховать свои автомобили. На сайте – страховой полис получить также невозможно, так как вначале не грузит сервер, затем приносят извинения из-за невозможности технически оформить полис». «Ресо-гарантия» также перенапрявляет пользователей на сайты других страховщиков, причем не обращая внимания на то, есть ли в месте проживания страхующегося офис по возмещению убытков этой СК.

«После месяца мытарств и попыток оформить ОСАГО, бумажное или электронное, хочу выразить большое спасибо РосГосстраху, Максу, Ингосстаху, Зетте, ВСК, Энергогаранту – теперь я знаю все данные о машине и себе наизусть. Вот только для е-ОСАГО я больше туда ни ногой (мышкой)», – пишет на этом же сайте жительница Липецка и отмечает, что справиться с задачей удалось в «Югории». Житель Нижнего Новгорода жалуется на «Зетта-страхование»: автомобилиста «отфутболили» в СК «Согласие», причем на несуществующую страницу. На что представитель первого страховщика посоветовал попробовать еще раз, сославшись на небывалый наплыв пользователей в праздники.

Регулятор пообещал наказывать: куда жаловаться

Между тем, автостраховщики обязаны обеспечить бесперебойность услуги, за необоснованную приостановку продаж ЦБ обещал наказывать. Ранее директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук заявлял, что к недобросовестным компаниям будут применяться надзорные действия вплоть до ограничения действия лицензий. Среди нарушений, за которыми будет следить регулятор, – отсутствие сервиса на сайте страховой, перебои в работе из-за технических ошибок (суммарная длительность перерыва не должна превышать 30 минут в сутки), плановых работ (график их проведения СК должна заранее публиковать на сайте с указанием времени начала и окончания работ), причем автомобилист должен иметь возможность заключить договор в течение получаса с момента направления через сайт оформленного заявления на страхование.

Чтобы несколько обезопасить страховщиков от санкций, в РСА решили подключить сервис, по которому автомобилиста будут перенаправлять на сайт другой страховой, если выбранная им компания сейчас услугу оказать не может. «РСА разработал систему замещения страховой компании при невозможности из-за технических причин заключить электронный договор ОСАГО с конкретным страховщиком. Клиент с его согласия перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру ПТС», – комментировал Юргенс. Видимо, благодаря такому сервису страхователей «футболят» от сайта к сайту, правда, пользователи не замечают, что это происходит «с их согласия».

Добавим, автомобилисты, уставшие от бесконечной волокиты при оформлении полисов, призывают друг друга почаще жаловаться на страховщиков, чтобы ЦБ принимал соответствующие меры. Тем более что положительный прецедент уже был – летом 2015 года регулятор ограничил лицензию РГС из-за шквала жалоб на навязывание услуг, после чего страховые повально начали оформлять ОСАГО без допуслуг. Оставить жалобу можно в интернет-приемной Банка России.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.17

Энергетики отчитались о работе в каникулы – обошлось без ЧП. / Симулятор полковника Захарченко, спортсмен с допингом и собаки Панина – в сети появились мини-игры на самые скандальные темы ушедшего года (СКРИНЫ, ВИДЕО). / Судья, отправивший соратника Ройзмана в колонию, пошел на повышение. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»