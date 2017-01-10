Проблемы с e-ОСАГО – результат саботажа страховых компаний? / Эксперты уверены, что электронные полисы невыгодны страховщикам

Публикации за 10.01.17

Эксперты считают, что проблемы с оформлением электронных полисов ОСАГО – результат того, что страховщикам эта процедура невыгодна. Навязанная бизнесу Центробанком, она, в частности, заставляет участников рынка работать в «проблемных» для страхового бизнеса регионах, куда многие компании никогда бы не пришли добровольно.

Онлайн-продажи e-ОСАГО начались с первого января. Эта услуга стала обязательной для страховщиков. Но клиенты отмечают, что пока не удается воспользоваться этой возможностью: автовладельцы недовольны сложностью заполнения множества полей в интернет-заявках, техническими ошибками на сайтах и тем, что страховые компании бесплодно перенаправляют клиентов друг другу, не обращая внимания, есть ли в месте проживания покупателя полиса офис по возмещению убытков конкретной кампании.

Эксперты считают, что проблемы вызваны особенностями организации этой услуги: она была принудительной для компаний. Это один из немногих случаев за годы существования автогражданки, когда государство принуждает рынок автострахования пойти навстречу автомобилистам и участники рынка не могут нивелировать новое требование. В итоге реакция страховщиков похожа на тихий саботаж. Как ранее сообщал «Новый День», в ЦБ также это заметили и пообещали внимательно следить за рынком и наказывать нерадивые СК вплоть до ограничения лицензии.

«Системная проблема состоит в том, что страховщикам невыгодно и неинтересно продавать электронные ОСАГО. Это технологии, которые навязаны ЦБ для того, чтобы решить проблему доступности обязательной «автогражданки» в тех регионах, в которых страховым компаниям работать невыгодно. Когда бизнес делается по принуждению, ничего хорошего не получается, как правило» – заметил в эфире BFM Глеб Виленский заместитель руководителя Всероссийской оперативной службы экстренной помощи при ДТП.

Есть и серия технологических проблем: нет единого стандарта информационных систем страховых компаний. «У разных страховых компаний их информационные системы в разной степени зрелости – у кого-то очень большие, сложные, но не очень надежные, у кого-то до сих пор весьма отсталые» – пояснил Виленский.

Также нет единой базы данных, в которой хранилась бы информация о машинах, автовладельцах и заключенных ими договорах:

«Не всегда доступны электронные сервисы, которые нужны для того, чтобы выписать страховку, потому что, чтобы сгенерировать этот электронный полис, нужно, чтобы информационная система страховой компании была связана с информационной системой Российского союза автостраховщиков, с еще разными другими базами данных, в которых находятся данные о машинах, автовладельцах и так далее. Это только так кажется, что зашел на сайт и выписал. За этим стоит довольно тяжелая технология, которая поначалу неизбежно будет сбоить».

Еще одна проблема – как воспользоваться e-ОСАГО после оформления полиса. Нынешняя ситуация в случае, когда инспектор ГИБДД на трассе, без интернет-связи проверят наличие полиса, оставляет на его усмотрение решение: есть ли на самом деле у автовладельца e-ОСАГО или нет никакого.

Самые распространенные проблемы, с которыми будут сталкиваться водители, это невозможность сотрудникам ГАИ проверить существование полиса где-нибудь на дороге. Представьте себе, что вы поехали даже не в другой город, а на дачу, а на трассе нет Интернета. Если нет Интернета, то инспектор ГАИ уже не может проверить, есть у вас электронный полис или нет. Как он будет себя вести в такой ситуации – закрывать глаза или настаивать на том, что у вас нет ОСАГО? Здесь будет очень много коллизий, которые могут сильно усложнить жизнь владельцам электронных полисов» – говорит Глеб Виленский.

Москва, Алексей Усов

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