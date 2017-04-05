В Горный университет с проверкой нагрянули прокуроры Ленинского района

Публикации за 05.04.17

Сегодня в Уральском государственном горном университете проходит проверка прокуратуры Ленинского района. В надзорном ведомстве пока не готовы рассказать, с какой целью проводятся мероприятия. В вузе предполагают, что прокуроры ищут возможные нарушения бюджетного законодательства: проверяют документы о зданиях университета и прочее.

В прокуратуре Свердловской области пока не называют цель проведения проверки в УГГУ. Информацию готовы будут предоставить после завершения мероприятий.

В самом вузе NDNews.ru подтвердили, что сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга.

«Проводится проверка на наличие возможных нарушений в сфере бюджетного законодательства о контрактной системе. В УГГУ запрошены документы о зданиях, которые вуз занимает, а также списки студентов, документы о проведении различных мероприятий и так далее. Результатов проверки пока нет», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе Горного.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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