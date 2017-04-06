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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки (ФОТО)

В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки (ФОТО)

Этой ночью в Екатеринбурге на улице Куйбышева загорелись припаркованные машины. Три автомобиля огнем уничтожены полностью.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Куйбышева поступило в 23:10, на вызов отправили 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Три машины сгорели полностью – Nissan Sentra, Renault Duster и Opel Mokka. Еще у одного автомобиля – Chevrolet Lacetti – поврежден кузов. Открытое горение удалось ликвидировать к 23:19, к 00:15 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.

Новый День: В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки
Новый День: В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки
Новый День: В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

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