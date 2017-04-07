В Екатеринбурге сгорели еще три автомобиля

Публикации за 07.04.17

В Екатеринбурге произошло очередное возгорание автомобилей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на этот раз инцидент случился на улице Просторной. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 3 часа 40 минут. Огонь охватил моторный отсек и кузов Kia Rio, кроме того, выгорели припаркованные во дворе Lada Kalina и Lada Granta. Открытое горение машин спасатели ликвидировали к четырем часам ночи, в тушении приняли участие четверо огнеборцев и одна пожарная машина.

«На место выезжала следственно-оперативная группа. Пожар произошел на неохраняемой придомовой территории. Владельцы транспортных средств в полицию с заявлениями пока не обращались. По данному факту будет проведена проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Напомним, в ночь на 6 апреля на улице Куйбышева огонь уничтожил три автомобиля – Nissan Sentra, Renault Duster, Opel Mokka, кроме того, была повреждена Chevrolet Lacetti. По данному факту полиция также проводит проверку.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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