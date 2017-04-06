Екатеринбургский градсовет добился права рассматривать важнейшие проекты прежде губернаторского

Публикации за 06.04.17

Значимые проекты застройки Екатеринбурга, которые подлежат рассмотрению на градостроительном совете при губернаторе, сначала будут в обязательном порядке проходить рассмотрение на городском градостроительном совете. Об этом заявил сегодня утром, открывая заседание градсовета в мэрии, сити-менеджер Александр Якоб.

По его словам, он обсудил с Евгением Куйвашевым предложение, высказанное архитектором Михаилом Вяткиным на недавнем заседании градсовета при губернаторе. Напомним, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин 31 марта заявил: «У нас в городе много лет работает архитектурно-градостроительный совет, который рассматривает все знаковые для города проекты. Одиннадцать членов совета подписались под обращением к вам: может быть, прежде чем рассматривать проекты, касающиеся Екатеринбурга, на том совете, который возглавляете вы, Евгений Владимирович, сначала рассматривать их на нашем городском совете? Тогда, вероятно, и вам было бы легче принимать решения. То же самое касается других городов – Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, где тоже существуют свои градостроительные советы», – попросил Вяткин.

Только что Александр Якоб заявил, что такая договорённость между ним и Евгением Куйвашевым достигнута. «Губернатор согласился – в тех городах, где есть градостроительные советы, они должны работать. На областной совет следует выносить далеко не все объекты. И первично рассматривать их на градсоветах соответствующего муниципалитета – конечно, там, где они есть. У кого есть предложения, прошу определиться – подготовьте список, какие объекты и в какой последовательности следовало бы рассмотреть», – предложил Якоб. «Хорошая новость, надо похлопать!" – отреагировал Михаил Вяткин, на что сити-менеджер заметил: «Хлопать будем тогда, когда это будет реализовано»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.04.17

В Екатеринбурге ночью сгорели три иномарки (ФОТО, ВИДЕО). / В сумерках в центре Екатеринбурга МАЗ сбил молодую женщину (ФОТО). / Комитет заксо одобрил ликвидацию филиала олимпийского училища в Верхней Пышме (ДОКУМЕНТ). Учеников переселят в екатеринбургское общежитие, которое обещают построить с 1988 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»