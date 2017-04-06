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Екатеринбург

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Публикации за 06.04.17

Екатеринбургский градсовет добился права рассматривать важнейшие проекты прежде губернаторского

Екатеринбургский градсовет добился права рассматривать важнейшие проекты прежде губернаторского

Значимые проекты застройки Екатеринбурга, которые подлежат рассмотрению на градостроительном совете при губернаторе, сначала будут в обязательном порядке проходить рассмотрение на городском градостроительном совете. Об этом заявил сегодня утром, открывая заседание градсовета в мэрии, сити-менеджер Александр Якоб.

По его словам, он обсудил с Евгением Куйвашевым предложение, высказанное архитектором Михаилом Вяткиным на недавнем заседании градсовета при губернаторе. Напомним, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин : «У нас в городе много лет работает архитектурно-градостроительный совет, который рассматривает все знаковые для города проекты. Одиннадцать членов совета подписались под обращением к вам: может быть, прежде чем рассматривать проекты, касающиеся Екатеринбурга, на том совете, который возглавляете вы, Евгений Владимирович, сначала рассматривать их на нашем городском совете? Тогда, вероятно, и вам было бы легче принимать решения. То же самое касается других городов – Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, где тоже существуют свои градостроительные советы», – попросил Вяткин.

Только что Александр Якоб заявил, что такая договорённость между ним и Евгением Куйвашевым достигнута. «Губернатор согласился – в тех городах, где есть градостроительные советы, они должны работать. На областной совет следует выносить далеко не все объекты. И первично рассматривать их на градсоветах соответствующего муниципалитета – конечно, там, где они есть. У кого есть предложения, прошу определиться – подготовьте список, какие объекты и в какой последовательности следовало бы рассмотреть», – предложил Якоб. «Хорошая новость, надо похлопать!" – отреагировал Михаил Вяткин, на что сити-менеджер заметил: «Хлопать будем тогда, когда это будет реализовано»

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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