Градсовет Екатеринбурга попросил Куйвашева не скрывать знаковые проекты застройки

Публикации за 31.03.17

Градсовет Екатеринбурга обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой, чтобы значимые проекты застройки, проходящие через губернаторский градсовет, сначала предоставлялись на обсуждение ему.

Как передает корреспондент NDNews.ru, просьбу екатеринбургских зодчих озвучил сегодня на губернаторском градсовете бывший главный архитектор города Михаил Вяткин. «У нас в городе много лет работает архитектурно-градостроительный совет, который рассматривает все знаковые для города проекты. Одиннадцать членов совета подписались под обращением к вам: может быть, прежде, чем рассматривать проекты, касающиеся Екатеринбурга, на том совете, который возглавляете вы, Евгений Владимирович, сначала рассматривать их на нашем городском совете? Тогда, вероятно, и вам было бы легче принимать решения. То же самое касается других городов – Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, где тоже существуют свои градостроительные советы», – попросил Вяткин.

Бывший главный архитектор также отметил, что городской совет, в частности, не видел тот проект компании «Форум-групп», который числился вторым вопросом повестки сегодняшнего заседания – жилой комплекс «Исетский парк», который планируется построить в историческом районе Царского моста. Отметим, что вопрос с повестки сняли без объяснения причин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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