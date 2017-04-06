УФАС проверяет рекламу сериала «Не вместе» на оскорбительность образов

Свердловское антимонопольное управление проводит проверку мелодрамы «Не вместе» на предмет наличия непристойных образов.
Как передает корреспондент NDNews.ru, на сайте УФАС по Свердловской области размещен опрос, где сотрудники организация задаются вопросом: «Считаете ли вы, что данная реклама сериала «Не вместе» на телеканале «Домашний» содержит непристойные и (или) оскорбительные образы, сравнения, выражения?» Пока 70 процентов заявляют, что нет. Вероятно, в УФАС поступила жалоба с требованием признать рекламу сериала непристойной.
Сериал шел на СТС один сезон в 2016 году. Его сюжет: Женя (Наташа Швец) и Слава (Антон Васильев) знают друг друга с детства и уже больше десяти лет состоят в законном браке. Герои настолько привыкли быть вместе, что совершенно забыли спросить себя, а счастливы ли они. Этот вопрос возникает лишь после неожиданной новости об измене Славы. Приняв решение расстаться, экс-супруги пытаются обрести себя и начать жизнь заново.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 06.04.17
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