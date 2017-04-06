Жителям деревни из-за разрушенного ледоходом моста приходится каждый день рисковать, чтобы попасть в школы и магазины (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.04.17

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В Каменском районе деревню Черноскутова второй год подряд по весне отрезает от мира. Год назад пешеходный мост затопило небывалым паводком, вешние воды буквально закрутили переправу. После ее восстановили, но работы выполнили некачественно. Этой весной во время ледохода мост задело льдиной, опора разрушилась. И теперь ходить по нему просто опасно, но приходится – в деревне нет школы, почты, больницы. Но больше всего жители боятся, что сильное течение просто унесет переправу, и тогда выбраться из деревни можно будет только пройдя несколько километров до автомобильного моста.

Пока «большая вода» еще не пришла, но мост уже поврежден. Во время ледохода на прошлой неделе льдина повредила опору моста, он покосился, ходить по переправе стало просто опасно. Местная администрация переправу «закрыла»: повесили объявление о том, что ходить по мосту запрещено, закрепили металлическую преграду. Но местные жители все равно мостом пользуются. Выбраться из деревни можно двумя путями – на личном транспорте через мост у села Колчедан или по пешей переправе у села Новоисетское. Деревенским куда интереснее второй путь: личный транспорт есть не у всех, автобусы между населенными пунктами не ходят. Да и расстояние разное – если до автомобильного моста нужно идти несколько километров через другой населенный пункт, то пешеходный мостик соединяет Новоисетское и Черноскутова напрямую, идти всего сотню метров. Для черноскутовцев дорога к селу важна, в деревне нет больницы, нет детского садика и школы, на работу люди так же ходят в село, а у сельчан многие родственники живут на противоположном берегу.

«Прошла льдина, сломала опору, которую, видимо, неправильно приварили. Некоторые люди ходят, моя знакомая, например, водит ребенка в детский сад по этому мосту. Люди держатся за перила и как-то идут. Я сама не хожу, страшно. Нам обещали, что вроде бы детей будут возить, выделят школьный автобус», – рассказала местная жительница Ольга Пирогова. По ее словам, для ремонта моста после прошлогоднего паводка нашли какого-то спонсора, у сельской администрации денег на ремонт не было. Теперь говорят, что переправу восстановят только после окончания паводкового сезона. «Если вода в этом году поднимется также, мост просто уплывет», – беспокоится женщина.

Глава администрации Новоисетского Александр Наумов о том, как сельчанам перебираться через реку и о том, почему опора не выдержала, говорит неохотно. «У нас такого паводка как в прошлом году не было 14 лет. Этот мост – он бесхозный. В этом году его поставят на баланс Новоисетского. Там не было некачественного ремонта. Опору закрепили, но она немножко погнулась, там небольшая вмятина, мост наклонился… Все будет исправлено после паводка. Я по всем вопросам уже обратился в районную администрацию. Там в курсе. Все меры будут приняты. Я не могу вам давать никакую информацию, обратитесь в районную администрацию», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru глава управы. Дозвониться сегодня до администрации не удалось – в рабочее время никто не отвечает.

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Каменский район, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Каменский район. Другие новости 06.04.17

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