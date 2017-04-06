Либералы Екатеринбурга снова вышли на протестную акцию (ВИДЕО)

Публикации за 06.04.17

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Сегодня вечером на площади Труда прошел пикет, посвященный российским политзаключенным и памятной для участников акции дате 6 мая 2012 года. В этот день прошли знаменитые беспорядки на Болотной площади в Москве.

Как рассказали NDNews.ru участники пикета, они проводят его ежемесячно. На фоне оживления протестного движения в стране организаторы рассчитывают, что акции, посвященные теме современных репрессий, станут в Екатеринбурге более массовыми. Плакаты с именами и изображениями известных «узников совести» – Сенцова, Дадина, были дополнены свежими фотографиями задержаний демонстрантов в Москве на митинге 25 марта. Но сегодня протестующие отметили лишь увеличение числа полицейских, охранявших мероприятие.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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