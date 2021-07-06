В Екатеринбурге оппозиция проведёт согласованный митинг

В Екатеринбурге сегодня впервые за время пандемии состоится согласованный митинг оппозиции. Разрешение властей получили активисты «Стратегии-6», они проведут акцию в защиту политзаключённых.

«Впервые с начала пандемии CoVID-19 Министерство общественной безопасности Свердловской области разрешило проведение митинга, естественно с соблюдением мер антивирусной безопасности», – сообщил организатор «Стратегии-6» Игорь Филиппов. Митинг состоится сегодня на площади Труда в 18 часов. Митинги в защиту политзаключённых в Екатеринбурге проводят с 6 мая 2013 года, первая акция посвящалась событиям на Болотной. С мая 2014 года акция проводится ежемесячно, долгое время она оставалась единственной непровластной акцией, которую разрешали проводить на площади Труда. В пандемию власти в согласовании отказывали.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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