Чиновники запретили акцию в защиту политзаключенных в Екатеринбурге. Активисты считают, что из-за Путина

Группа общественников «Екатеринбург за свободу» не смогла согласовать с областными властями пикет в защиту политзаключенных. Активисты полагают, что чиновники запрещают им выходить на улицу из-за скорого визита на Урал президента Владимира Путина.

«Чиновники Министерства общественной безопасности неожиданно отказали в согласовании традиционной ежемесячной акции в защиту политзаключенных 6 марта 2018 года на площади Труда, мотивируя это тем, что на заявленном месте будут проводиться целых два мероприятия, приуроченных к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ранее с похожими аргументами они не согласовали на площади Труда митинг памяти Бориса Немцова. Мы догадываемся, что эти «футбольные» мероприятия собираются провести к приезду В. В. Путина … Очевидно, больше всего чиновники заботятся об одном-единственном «госте». Мы сделаем все, чтобы придать происходящему самый широкий общественный резонанс, вплоть до обращения к FIFA, если из-за ЧМ-2018 наши чиновники продолжат ущемлять право мирных собраний», – говорится в заявлении организаторов в Фейсбуке.

Акции в защиту политзаключенных проходят в Екатеринбурге регулярно по 6 числам месяца. Как правило, в них участвует всего несколько человек. После отказа министерства активисты подали еще шесть уведомлений о проведении мероприятия в других местах. В их числе была площадка перед резиденцией губернатора и площадь 1905 года. Заявки снова были отклонены, в министерстве отказ мотивировали «возможным неправильным восприятием целей акции жителями и гостями города Екатеринбурга» и тем, что это «негативно отразится на имидже Города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

В знак протеста общественники решили проводить ежедневные одиночные пикеты в центре города. Первый пройдет сегодня в 13.30 у здания областного министерства общественной безопасности на Пушкина, 11.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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