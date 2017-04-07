На площадках «Тотального диктанта» в Екатеринбурге почти не осталось свободных мест

Публикации за 07.04.17

Уже завтра, 8 апреля, в России и за ее пределами пройдет традиционная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». За сутки до нее на площадках Екатеринбурга, большинство которых закрытые и требуют предварительной регистрации, почти не осталось мест. Где в Свердловской области пока принимают желающих убедиться в своей грамотности – в обзоре NDNews.ru.

В Екатеринбурге в этом году будут работать 23 площадки для «Тотального диктанта», включая четыре школы и шесть библиотек. Лишь на двух не требуется регистрация – в УрГУПСе и УрГПУ (тут читать текст диктанта будут телеведущие Мстислав Захаров, Юлия Вотинцева и Екатерина Журавлева, а также рэпер Леша Маэстро). На всех площадках, где требуется регистрация, уже нет мест. Кроме одной – в Уральском институте РАНХиГС еще есть место для одного человека. Желающие писать под диктовку замруководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева могут зарегистрироваться там.

Завтра в «Тотальном диктанте» примут участие и читатели NDNews.ru. Акция по проверке грамотности пройдет в кофейне Coffee Project. «Диктатором» нашей площадки согласилась стать драматург Ярослава Пулинович.

Будут завтра писать «Тотальный диктант» и жители Нижнего Тагила. Одной из самых массовых площадок станет центр подготовки персонала Уралвагонзавода. Впервые УВЗ принял участие в акции в качестве площадки в прошлом году. Ожидается, что в этом участников будет не меньше – пока что у тагильчан есть возможность зарегистрироваться. «Диктаторы» на площадке УВЗ уже известны – это худрук Дворца культуры имени И.В. Окунева Наталья Киселева и преподаватель Нижнетагильского государственного социально-педагогического института филиала РГППУ Ольга Журавская. «Тотальный диктант» – востребованная и актуальная акция для жителей Нижнего Тагила, – рассказала куратор проекта, и.о. председателя молодежной организации Уралвагонзавода Светлана Алдушина. – В прошлом году заводчане приходили семьями, чтобы написать диктант. Людям интересно принимать участие в мероприятии, где можно проверить свои силы и освежить знания. Акция принимает такие масштабы, что Уралвагонзавод не может остаться в стороне».

Напомним, в Свердловской области акция начинается в 13:00 – в это время на всех площадках начнется заполнение бланков, а потом участники приступят к собственно диктанту. Получить проверенные работы можно будет после 12 апреля на сайте акции или у координаторов площадок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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