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Екатеринбург

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Публикации за 07.04.17

Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО) / Отмена RAE произошла очень не вовремя

Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО) Отмена RAE произошла очень не вовремя

Урал хотят сделать центром промышленно-индустриального туризма России. Для этого заводы должны будут пустить туристов в святая святых: в цехи, свои музеи, в промзоны. Эти вопросы обсуждают сегодня на выставке «Лето» в Екатеринбурге. Когда рядовой турист сможет побывать на «Уралвагонзаводе» и Белоярской АЭС, пока не известно. Но инициаторы проекта рассчитывают, что основные проблемы удастся решить за год.

Новый День: Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО)

«Главной темой выставки этого года станет позиционирование Урала как центра промышленно-индустриального туризма в России. Мы считаем, что именно это направление должно стать приоритетным для Свердловской области. Потому что все понимают, что ни климатом, ни географическим положением мы не привлечем туристов. У нас нет пляжного туризма. Есть достопримечательности и историко-культурные объекты, но они не такие известные, как в Москве и Санкт-Петербурге. Зато у нас богатая индустриальная история, – рассказал сегодня на пресс-конференции по поводу открытия выставки «Лето» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – На пленарные сессии и заседания мы пригласили представителей областной власти, представителей Уральской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, чтобы обсудить, как можно проект реализовать. Также делегация посетит Белоярскую АЭС, где презентуем эксклюзивный туристический проект, который, я надеюсь, через год станет массовым».

Новый День: Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО)

Самым сложным сейчас представляется договориться с известными заводами, чтобы они приоткрыли свои тайны, показали процесс изготовления разной продукции, технику. Проект развития индустриально-промышленного туризма на Урале поддержал глава Ростуризма Олег Сафонов, который приехал в Екатеринбург специально для знакомства с новым предложением.

«Свердловскую область и сейчас посещают туристы, но многие из них прилетают в Екатеринбург и летят дальше. Наша задача – чтобы регион был не просто транзитным, чтобы туристы здесь задерживались на несколько дней, – говорит Олег Сафонов. – Я сам трудился на УВЗ и прекрасно понимаю что такое эта корпорация, какие там есть интересные вещи. Безусловно, государственных тайн мы туристам открывать не будем, но что показать, найдется».

Новый День: Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО)

Невольно вспоминается на фоне развития промтуризма на Урале тот факт, что самую главную . Выставка, как ничто другое, могла бы стать подспорьем в развитии нового туристического направления. Об этом сегодня много говорили в кулуарах выставки, но открыто никто не высказался.

«Наверное, если бы знали заранее о переносе выставки, УАТ не замахивался бы на такой проект как развитие индустриально-промышленного туризма. Потому что аналогичных громких проектов в Свердловской области больше нет», – обсуждали участники вне мероприятий.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заметил лишь, что «слышал о том, что решение может быть». И добавил, что такие выставки, как была в Нижнем Тагиле, нужны регионам.

Отметим, что один из центральных стендов на выставке «Отдых» также был посвящен промышленному туризму. Но пока он выглядел очень скромно: автомобиль из музея УГМК, автомат и военный в форме.

Новый День: Заводы призывают открыть двери для посетителей, чтобы Урал стал центром промышленного туризма России (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

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