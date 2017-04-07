Свердловские общественники отказались от антитеррористического митинга в центре города

Публикации за 07.04.17

Общественная палата Свердловской области отказалась от мысли провести траурный митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге возле памятника основателям Екатеринбурга. Акцию решено перенести подальше от центра города – на Широкореченский мемориал. Ее формат также решено изменить – с полноценного митинга на возложение цветов. Причины, как утверждают организаторы, никак не связаны с соображениями безопасности – они исключительно этические.

Как рассказали в областной ОП, после публикации вчерашнего анонса траурного митинга на площади Труда к ним позвонили и написали представители многих общественных организаций, которые поделились своими предложениями. «В том числе поступило предложение от членов общественной организации «Союз блокадников Ленинграда в Свердловской области и Екатеринбурге». Они выступили с инициативой почтить память погибших в месте, которое символически, исторически, тематически связывает Екатеринбург и Санкт-Петербург, Свердловск и Ленинград. Это открытый в год 70-летия Победы барельеф «Блокада Ленинграда» на Широкореченском мемориале. Мы решили пойти навстречу этому предложению и отказались от идеи проведения большого официального митинга в центре города возле памятника Татищеву и де Генину», – рассказали в ОП СО.

Отметим, что в самой ОП изначально не все разделяли идею проведения митинга. Известный блогер Сергей Колясников (zergulio) даже написал обращение в администрацию президента, в котором выражал сомнение в целесообразности «антитеррористических» митингов, объясняя это соображениями безопасности. Он указал, что такие собрания могут сами по себе являться целью преступников. «Представляете, если рванет на митинге против терроризма? Какой будет информационный и моральный эффект? На войне солдаты не проводят митингов за мир напротив вражеских окопов. Так и тут. Это именно война, террористическая, и тут надо действовать разумно и обстоятельно, а не лепить картинки в СМИ», – заявил блогер.

Отметим, что в «антитеррористическом» митинге на Площади Труда планировали принять участие не только общественники, но и единороссы. «Хотя организаторы – не мы, актив партии планирует принять участие. Вероятно, выступит Виктор Анатольевич Шептий. Но акция не политическая», – рассказал пресс-секретарь регионального исполкома «Единой России» Максим Бестфатер.

Напомним, накануне аналогичные акции прошли в Москве и в Петербурге, в самом центре этих городов. В Москве на нее пришли около 50 тысяч человек, в Петербурге – 30 тысяч. По данным «Коммерсанта», хотя акция была заявлена как неполитическая, над толпой в Москве реяли флаги многих политических партий. Ведущие митинга-концерта попросили их опустить.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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