В Екатеринбурге прошел траурный митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге (ФОТО)

Публикации за 08.04.17

В Екатеринбурге на Широкореченском военно-мемориальном комплексе сегодня прошла акция памяти жертв взрыва в петербургском метро. Как отмечает корреспондент NDNews.ru , это был самый короткий и немногочисленный митинг последних лет, проведенный при поддержке партии власти. Участники разошлись спустя 15 минут после первого выступления.

Организатором митинга выступала Общественная палата Свердловской области и при участии ЕР. Возможно, численность участников была бы большей, если бы акция проходила в центре города. Но накануне акции в ОП приняли решение перенести ее из центра за город. Открыл мероприятие секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Он отметил, что трагедия сплотила россиян. Кроме того, теракт в Санкт-Петербурге заставит сограждан по-другому взглянуть на вопросы безопасности: «Уходят в прошлое обсуждения, нужны ли нам ограничения, для нашей безопасности. Да, нужны».

После Шептия слово предоставили представителям «Союза блокадников Ленинграда», и общественникам. Курсанты МЧС, ветераны Великой отечественной войны, представители НОД, и несколько студентов УРГэУ и УрГПУ возложили к мемориалу цветы.

Отметим, аналогичные акции в конце прошлой недели прошли в Москве и в Петербурге, в самом центре этих городов. В Москве на нее пришли около 50 тысяч человек, в Петербурге – 30 тысяч. По данным «Коммерсанта», акция была заявлена как неполитическая, хотя над толпой в Москве реяли флаги многих политических партий. Ведущие митинга-концерта попросили их опустить. На екатеринбургских плакатах символика партии присутствовала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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