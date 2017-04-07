NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.04.17

Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась уже XXII туристическая выставка «Лето». В этом году на ней полнее всего представлены санатории и курорты из разных уголков России. Каждый стенд пытается привлечь к себе внимание чем может: национальными костюмами, угощениями, настойками и медом. Международные туроператоры представлены скромнее – их основной задачей по-прежнему является раздача каталогов турагентам. Но некоторые выделяются: у одной из компаний главными на выставке стали два мопса-суперагента.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Выставка «Лето» проходит в Екатеринбурге в преддверии высокого сезона уже 22-й раз. Последние два года были для туризма не самыми простыми – из-за кризиса и роста курса валют спрос на туры стремился к нулю. Но в этом году на рынке все замечают оживление. Акции раннего бронирования показали, что турист снова готов ехать на отдых – и по России, и за границу. Поэтому и выставка в этом году получилась живее и веселее, чем в прошлом.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Большую часть площадей выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» занимают здравницы и курорты разных регионов России. Урал представляют санатории, маршруты по реке Чусовой, паломнический туризм и прочее. Новым стал стенд .

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

В остальном – все как обычно. Делегации из соседних стран нарядились в национальные костюмы. Ажиотаж вызвали гости, которые поставили настоящую юрту посреди зала.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Владельцы санаториев поят посетителей оздоровительной водой, а владельцы курортов или организаторы турмаршрутов – оздоровительными настойками. Можно попробовать мед и национальные сладости, посмотреть на поделки.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Международные туроператоры занимают большие стенды, но основная их работа закончилась еще в первый час выставки: когда только открыли двери, в павильон ринулись турагенты, которые хотели получить каталоги с предложениями сезона. К обеду каталогов на выставке осталось мало. Но и среди операторов были оригиналы. Один из стендов был оформлен в стиле фильма про секретных агентов, а главными там были два живых мопса – с животными, похоже, сфотографировался каждый второй.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Как рассказал на открытии выставки «Лето-2017» глава Ростуризма Олег Сафонов, в этом году в Екатеринбурге представлены туристические возможности 16 стран. Туристическая отрасль действительно оживает после кризисных непростых лет. И, что немаловажно, для туристов это лето должно стать самым безопасным.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

«Сегодня в реестре международных туроператоров 620 компаний. Все они сформировали фонды персональной ответственности, резервный фонд в размере 600 миллионов рублей, а также застраховали ответственность на сумму 24 миллиарда. Поэтому туристы могут быть спокойны. Еще никогда на страхование ответственности не направлялись такие суммы», – отметил глава Ростуризма.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Кроме того, за последние пару лет на 70% выросло количество операторов, занимающихся внутренним туризмом: в их число входят и игроки международного рынка, которые добавили в профиль деятельности внутренний туризм. Сегодня на рынке работают 4000 таких операторов.

Новый День: Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.04.17

В Екатеринбурге на три месяца закроют улицу Татищева. / Свердловские общественники отказались от антитеррористического митинга в центре города. / В Екатеринбурге из-за подозрительной коробки эвакуировали ЦПКиО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter