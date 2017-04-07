Выпить наливки, посидеть в юрте и пообниматься с рекламным мопсом – как зазывают туристов в непопулярные места (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

Сегодня в Екатеринбурге открылась уже XXII туристическая выставка «Лето». В этом году на ней полнее всего представлены санатории и курорты из разных уголков России. Каждый стенд пытается привлечь к себе внимание чем может: национальными костюмами, угощениями, настойками и медом. Международные туроператоры представлены скромнее – их основной задачей по-прежнему является раздача каталогов турагентам. Но некоторые выделяются: у одной из компаний главными на выставке стали два мопса-суперагента.

Выставка «Лето» проходит в Екатеринбурге в преддверии высокого сезона уже 22-й раз. Последние два года были для туризма не самыми простыми – из-за кризиса и роста курса валют спрос на туры стремился к нулю. Но в этом году на рынке все замечают оживление. Акции раннего бронирования показали, что турист снова готов ехать на отдых – и по России, и за границу. Поэтому и выставка в этом году получилась живее и веселее, чем в прошлом.

Большую часть площадей выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» занимают здравницы и курорты разных регионов России. Урал представляют санатории, маршруты по реке Чусовой, паломнический туризм и прочее. Новым стал стенд «Урал – регион промышленного туризма», но это – лишь заявка на будущее.

В остальном – все как обычно. Делегации из соседних стран нарядились в национальные костюмы. Ажиотаж вызвали гости, которые поставили настоящую юрту посреди зала.

Владельцы санаториев поят посетителей оздоровительной водой, а владельцы курортов или организаторы турмаршрутов – оздоровительными настойками. Можно попробовать мед и национальные сладости, посмотреть на поделки.

Международные туроператоры занимают большие стенды, но основная их работа закончилась еще в первый час выставки: когда только открыли двери, в павильон ринулись турагенты, которые хотели получить каталоги с предложениями сезона. К обеду каталогов на выставке осталось мало. Но и среди операторов были оригиналы. Один из стендов был оформлен в стиле фильма про секретных агентов, а главными там были два живых мопса – с животными, похоже, сфотографировался каждый второй.

Как рассказал на открытии выставки «Лето-2017» глава Ростуризма Олег Сафонов, в этом году в Екатеринбурге представлены туристические возможности 16 стран. Туристическая отрасль действительно оживает после кризисных непростых лет. И, что немаловажно, для туристов это лето должно стать самым безопасным.

«Сегодня в реестре международных туроператоров 620 компаний. Все они сформировали фонды персональной ответственности, резервный фонд в размере 600 миллионов рублей, а также застраховали ответственность на сумму 24 миллиарда. Поэтому туристы могут быть спокойны. Еще никогда на страхование ответственности не направлялись такие суммы», – отметил глава Ростуризма.

Кроме того, за последние пару лет на 70% выросло количество операторов, занимающихся внутренним туризмом: в их число входят и игроки международного рынка, которые добавили в профиль деятельности внутренний туризм. Сегодня на рынке работают 4000 таких операторов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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