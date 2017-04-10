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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша

Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша

На Среднем Урале задержан волонтер екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», которого подозревают в продаже гашиша. Об этом, как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня сообщил на своей странице в Facebook президент ГБН Андрей Кабанов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Верхней Пышме при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 г гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ «Город без наркотиков». В данный момент оба находятся под домашним арестом. Идет следствие. Виновные получат свое. Будем внимательно следить за ходом событий», – рассказал Кабанов.

По данным 66.ru, задержанный оперативник ГБН уже дал признательные показания и заявил, что приобрел наркотики у сотрудников полиции. В ГУ МВД РФ по Свердловской области в настоящее время готовят комментарий по этому делу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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