Сотрудника фонда «Город без наркотиков» поймали на продаже гашиша

Публикации за 10.04.17

На Среднем Урале задержан волонтер екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», которого подозревают в продаже гашиша. Об этом, как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня сообщил на своей странице в Facebook президент ГБН Андрей Кабанов.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Верхней Пышме при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 г гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ «Город без наркотиков». В данный момент оба находятся под домашним арестом. Идет следствие. Виновные получат свое. Будем внимательно следить за ходом событий», – рассказал Кабанов.

По данным 66.ru, задержанный оперативник ГБН уже дал признательные показания и заявил, что приобрел наркотики у сотрудников полиции. В ГУ МВД РФ по Свердловской области в настоящее время готовят комментарий по этому делу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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