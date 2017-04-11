«Ты циник, способный врунишка и хитрый мошенник»: Ройзман и Кабанов вновь устроили перепалку

Публикации за 11.04.17

Вчерашняя новость о задержании в Верхней Пышме с гашишем сотрудника фонда «Город без наркотиков» вылилась в очередную перепалку между мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом и нынешним президентом ГБН Андреем Кабановым. Некогда крепкая дружба, судя по всему, окончательно переросла в напряженные отношения, которые накаляются при любом удобном случае.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новый конфликт начался с поста Ройзмана в одной из социальных сетей, где он сообщил, что полностью открестился от бывших соратников. «Из учредителей Фонда ГБН я вышел в 2013 году и с 2014 года не имею к нему отношения. Жаль, что Фонд потерял имя и перестал быть народным движением», – написал мэр Екатеринбурга. В ответ на это Андрей Кабанов разразился целой тирадой, в которой назвал истинные причины ухода Ройзмана из ГБН и конкретизировал печальное наследие, что осталось после него.

«Женя, в 2013 году ты формально вышел из фонда, по представлению, поскольку совмещение должностей запрещено. В 2014 году то, что осталось от фонда после тебя, можно было закрывать. Но НАРОД, который начинал это ДВИЖЕНИЕ, собрался в здании фонда и принял решение продолжать работу. Не пришел только ты. И тебя просто выгнали, поскольку ты развалил фонд сконцентрировавшись на самопиаре.

Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы – Ж, Е, Н и Я. Эти 4 буквы остались должны парням, которые на них работали, более 300 тыс рублей, но на прощание вяло промямлили: «Всем жму руку». Эти буквы оставили фонду многомиллионную задолженность за аренду здания, хотя средства на ее погашение были пожертвованы и исчезли без следа.

При тебе в центрах гибли люди, постоянно возбуждались уголовные дела на людей из твоего близкого окружения. И даже смена места работы ничего не изменила))) Ты циник, способный врунишка и хитрый мошенник. Люди не идиоты, все всё понимают. А фонд работает. Кому интересно, тот это видит», – написал на своей странице в Facebook Кабанов.

Поводом для конфликта послужило задержание волонтера ГБН с гашишем и его подельника. По некоторым данным, представитель фонда уже дал признательные показания и заявил, что приобрел наркотики у сотрудников полиции. По данному факту ведется разбирательство. К слову, Андрей Кабанов не стал скрывать нюансов инцидента и озвучил всю имевшуюся у него по этому делу информацию. В очередном конфликте с Ройзманом его поддержал бывший вице-президент фонда ГБН Евгений Маленкин. Он также высказался в социальной сети, отметив, что Ройзман всегда будет причастен к «Городу без наркотиков», в котором отработал 15 лет.

Андрей Кабанов является президентом фонда «Город без наркотиков» с осени 2014 года. До этого Ройзман называл себя руководителем ГБН, активно рассказывая об успехах работы в «Живом журнале», хотя фактически являлся лишь учредителем организации. В то же время, при Ройзмане фонд потрясла серия громких скандалов, связанных с гибелью реабилитантов и применению к ним физического насилия, которые вылились в уголовные дела. По ним, в частности, были осуждены Евгений Маленкин и руководитель реабилитационного центра ГБН Игорь Шабалин. Ройзмана также хотели привлечь к уголовной ответственности, но следователям не удалось закрепить доказательную базу. Ранее Кабанов не раз негативно высказывался о своем некогда близком друге Евгении Ройзмане – одно из самых эмоциональных выступлений состоялось на судебном процессе по делу депутат Олега Кинева, обвиняемого в убийстве пенсионерки Ледовской, «сплавленной» ему мэром. Стоит добавить, что Ройзман активно использовал славу фонда в своей предвыборной гонке.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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