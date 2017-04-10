60 больных котов могут выселить из частного приюта: проекту CatsEkb срочно требуются деньги (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Екатеринбурге на грани закрытия оказался частный приют для бездомных кошек, который многие годы содержала за свой счет одна местная жительница. Если не удастся собрать 70 тысяч на аренду нового помещения и корм, в конце апреля 60 животных, среди которых множество больных, окажутся на улице. Создатели проекта по пристрою кошек в соцсетях CatsEkb просят жителей Екатеринбурга помочь хоть чем-нибудь.

Напомним, проект CatsЕkb именно в Instagram родился в апреле 2015 года. Делают его всего три человека. До появления площадок в соцсетях Татьяна Ионина уже много лет содержала приют, где обитало в разное время от 50 до 70 кошек единовременно. Светлана Четверня создала и ведет страничку в Instagram и устраивает котам фотосессии, еще одна девушка Анастасия отвечает за пиар во всех остальных соцсетях. Втроем им удается сделать невозможное – в «сезон» домой из приюта уезжают 15-20 кошек. Подробнее про проект можно почитать в материале NDNews.ru.

Сейчас приют терпит бедственное положение. Как рассказали создатели проекта по пристрою, в конце апреля приют выселяют, денег на аренду нового помещения нет, как и денег на корма и лечение.

«Мы пытались сократить количество кошек (не брать новых и пристраивать старых), но удалось сократить незначительно с 70 до 60 кошек. Нам нужно помочь Татьяне выжить хотя бы следующие пару месяцев, за которые попытаться как можно больше пристроить котов, – сообщили организаторы на странице в Instagram. – Минимум, который нужен на 2 месяца: 90 кг корма в месяц (по 1,5 кг на кошку, 60 кошек) – 6 мешков по 15 кг, цена 3500 за мешок. 21000 р * 2 мес = 42000 р. Аренда новой площади за 2 месяца. Площадь пока не нашли, но ориентир – самый минимум это 12-15 тысяч в месяц. Итого ещё 25000-30000. Нам нужно попытаться собрать в этот сбор 70 тысяч. Сумма просто огромная. Но и ситуация критическая. Кошки могут оказаться просто на улице. Травмированные, больные, после операций».

Кроме того, нужны средства на стерилизацию, лечение, обработки и наполнитель. 14 апреля у проекта день рождения – CatsEkb собирался праздновать 2 года. За это время удалось пристроить 246 кошек.

Всех неравнодушных просят переводить деньги на карту «Сбербанка» с номером 4276 1600 1919 6634 Светлане Олеговне Ч. (создатель проекта CatsEkb в соцсетях), Светлана передаст все средства Татьяне. Примечания при переводе можно не писать.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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