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Публикации за 10.04.17

Рухнувшая труба оставила без света поликлинику и жилые дома в Туринске (ФОТО)

Рухнувшая труба оставила без света поликлинику и жилые дома в Туринске (ФОТО)

Рухнувшая труба Туринского хлебозавода оставила без света 8 домов, поликлинику и газовые котельные. По счастью, вернуть электроснабжение удалось за час. Сейчас без света остается только компания-виновник ЧП.

Напомним, сегодня утром рухнула 30-метровая труба Туринского хлебозавода. Конструкция повредила гаражи и опору линии электропередачи. Из-за этого местные жители на время остались без света. «ЧП случилось в 06:46 утра. Труба упала внезапно – буквально рассыпалась по кирпичикам. Накрыло гаражи и другие постройки. Кирпичные обломки повредили воздушную линию 10 кВ – перерезали провода, сломали деревянную опору. В результате отключилось электричество не только на Туринском хлебозаводе, но и в поликлинике, на двух газовых котельных, в восьми многоквартирных жилых домах. Оперативно-аварийная бригада Облкоммунэнерго немедленно выехала на место. В 07:15 вывели поврежденный участок в ремонт. Сейчас электроснабжение всех потребителей, за исключением хлебозавода, восстановлено», – рассказал начальник Туринского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Эдуард Рябинкин.

Новый День: Рухнувшая труба оставила без света поликлинику и жилые дома в Туринске (ФОТО)

Впрочем, для энергетиков работа не закончена – необходимо заменить 120 метров воздушной линии и установить новую деревянную опору. Размер материального ущерба сейчас подсчитывается. Хлебозавод, скорее всего, будет запитан по резервной линии. Для проведения этой работы энергетикам необходим доступ на территорию предприятия – там находится трансформаторная подстанция. Сейчас этот вопрос решается.

Новый День: Рухнувшая труба оставила без света поликлинику и жилые дома в Туринске (ФОТО)

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

Туринск. Другие новости 10.04.17

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