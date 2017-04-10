В Туринске рухнула 30-метровая дымовая труба котельной хлебокомбината (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

В Туринске сегодня рухнула труба недействующей угольной котельной. Конструкция повредила линию электропередач и гаражи, люди, по счастью, не пострадали.

ЧП случилось сегодня около 6-7 часов утра. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, рухнула 30-метровая дымовая труба угольной недействующей котельной, которая принадлежит ОАО «Туринский хлебокомбинат». Повреждено 3 гаража, пострадала опора линии электропередачи.

Как выяснилось, трубу должны были демонтировать полгода назад. В августе 2016 года прокуратура вела проверку котельной, находящейся в аварийном состоянии. «Прокуратурой района предъявлено исковое заявление к ОАО «Туринский хлебокомбинат» о демонтаже неэксплуатируемой дымовой трубы угольной котельной данной организации. В ноябре 2016 года решением Туринского районного суда Свердловской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако, до настоящего время «аварийная труба» руководством ОАО «Туринский хлебокомбинат» не демонтирована», – отмечают в надзорном ведомстве. Обстоятельства ЧП выясняются.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

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