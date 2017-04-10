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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

«Черные риелторы», которые спаивали и убивали алкоголиков, получили 76,5 лет на пятерых

«Черные риелторы», которые спаивали и убивали алкоголиков, получили 76,5 лет на пятерых

В Екатеринбурге вынесен приговор «черным риэлторам», которые ради недвижимости спаивали и убивали людей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказались пять человек – Икром Раупов, Саиджон Сидиков, Сергей Шанауров, Яков Щукин, также Андрей Мигалатий. Следствием и судом установлено, что Раупов летом 2014 года познакомился в районе обитания бомжей с Мигалатием. Тот сообщил ему о конфликте с родным братом, который владел комнатой в коммуналке на улице Билимбаевской. Злоумышленники, прихватив с собой Щукина, похитили родственника и вывезли на пустырь за гаражи на улице Челюскинцев. Там они напоили его спиртом, чтобы склонить к подписанию доверенности на отчуждение недвижимости.

«Подельники удерживали мужчину два дня, предоставляя спиртное, а потом повезли к нотариусу в Новую Лялю. Потерпевший подписал нотариальную доверенность. После этого они привезли жертву обратно в Екатеринбург, где на том же пустыре избили мужчину, угрожая ему убийством», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. К счастью, потерпевшему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Аналогичным образом в декабре 2014 года Раупов познакомился с алкоголиком, который владел двухкомнатной квартирой на улице Советской. Он также его спаивал и заставил подписать договор купли-продажи недвижимости. В документе была отметка, что потерпевшему переданы деньги в размере 3 миллионов рублей в счет покупки квартиры.

«После чего подельники (в этом случае в преступлении участвовали уже Садиков и Шанауров – прим. ред.) вывезли мужчину в коллективный сад «Дорожник» в Алапаевске, где шнуром от электрического чайника задушили, а тело сожгли в костре», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Еще одной жертвой «черных риэлторов» стала 34-летняя умственно отсталая жительница Екатеринбурга, которая проживала с маленьким сыном в комнате на улице Краснофлотцев. «Раупов перевез ей свои вещи и начал проживать с женщиной. Расположив ее рассказами о своей больной дочери, он вошел в доверие и начал вынуждать новую знакомую продать жилье. В итоге женщина также лишилась своей комнаты», – добавляют в прокуратуре.

Свердловский областной суд назначил Раупову 22 года колонии, Сидикову – 17 лет, Шанаурову – 19 лет 6 месяцев лишения свободы, Щукину – 10 лет, Мигалатию – 8 лет колонии. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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