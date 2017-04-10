Генерал Михаил Бородин получил нагоняй за дело «черных риэлторов»

Публикации за 10.04.17

По результатам рассмотрения уголовного дела «черных риэлторов» областной суд вынес частное постановление в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в Екатеринбурге пятерым подсудимым был оглашен приговор – «черные риелторы» получили от 8 до 22 лет колонии строгого режима. Суд установил, что первой жертвой преступников стала 34-летняя умственно отсталая сожительница одного из обвиняемых – Икрома Раупова. «Мужчина не единожды угрожал женщине и даже применял к ней насилие, требуя продать ее комнату. Потерпевшая, у которой на руках был малолетний сын, дважды обращалась в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела по факту принуждения к продаже единственной недвижимости ей было отказано оба раза, – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. – В конечном счете, женщина была вынуждена продать жилье. Вырученные с продажи деньги Раупов оставил себе».

В связи с этим облсуд вынес частное постановление на имя Михаила Бородина о необходимости обратить внимание на данный факт, так как это способствовало совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, генерал-лейтенанту предстоит решить вопрос о наказании нерадивых сотрудников, которые не удосужились разобраться в истории женщины.

Также суд установил виновность подсудимых в преступлениях против родного брата одного из обвиняемых – Андрея Мигалатия. В его собственности была комната. Злоумышленники похитили мужчину, споили и заставили написать доверенность, которая позже была заверена у нотариуса.

«После получения документа, «черные риэлторы» удерживали потерпевшего, но ему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы, однако на момент возбуждения уголовного дела имущество уже было отчуждено в пользу Раупова. – добавляют в судебной инстанции. – Таким же образом был совершен и последний эпизод в отношении владельца двухкомнатной квартиры на улице Советской. Мужчину споили, заставили подписать договор купли-продажи жилплощади. Затем подсудимые вывезли мужчину в коллективный сад в Алапаевске и убили».

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали следующим образом: «По фактам, изложенным в данном документе, будет проведена самая тщательная проверка. В случае выявления нарушений, и виновные сотрудники, и их руководители будут привлечены к установленной законом ответственности».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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