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Публикации за 10.04.17

Генерал Михаил Бородин получил нагоняй за дело «черных риэлторов»

Генерал Михаил Бородин получил нагоняй за дело «черных риэлторов»

По результатам рассмотрения уголовного дела «черных риэлторов» областной суд вынес частное постановление в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в Екатеринбурге пятерым подсудимым – «черные риелторы» получили от 8 до 22 лет колонии строгого режима. Суд установил, что первой жертвой преступников стала 34-летняя умственно отсталая сожительница одного из обвиняемых – Икрома Раупова. «Мужчина не единожды угрожал женщине и даже применял к ней насилие, требуя продать ее комнату. Потерпевшая, у которой на руках был малолетний сын, дважды обращалась в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела по факту принуждения к продаже единственной недвижимости ей было отказано оба раза, – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. – В конечном счете, женщина была вынуждена продать жилье. Вырученные с продажи деньги Раупов оставил себе».

В связи с этим облсуд вынес частное постановление на имя Михаила Бородина о необходимости обратить внимание на данный факт, так как это способствовало совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, генерал-лейтенанту предстоит решить вопрос о наказании нерадивых сотрудников, которые не удосужились разобраться в истории женщины.

Также суд установил виновность подсудимых в преступлениях против родного брата одного из обвиняемых – Андрея Мигалатия. В его собственности была комната. Злоумышленники похитили мужчину, споили и заставили написать доверенность, которая позже была заверена у нотариуса.

«После получения документа, «черные риэлторы» удерживали потерпевшего, но ему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы, однако на момент возбуждения уголовного дела имущество уже было отчуждено в пользу Раупова. – добавляют в судебной инстанции. – Таким же образом был совершен и последний эпизод в отношении владельца двухкомнатной квартиры на улице Советской. Мужчину споили, заставили подписать договор купли-продажи жилплощади. Затем подсудимые вывезли мужчину в коллективный сад в Алапаевске и убили».

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали следующим образом: «По фактам, изложенным в данном документе, будет проведена самая тщательная проверка. В случае выявления нарушений, и виновные сотрудники, и их руководители будут привлечены к установленной законом ответственности».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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