В Екатеринбурге появились гламурные куличи по две тысячи за штуку (ФОТО)

Публикации за 10.04.17

Православные готовятся к Воскресению Христову. В магазинах уже появляются соответствующие атрибуты: куличи, краска для яиц. Один из гипермаркетов Екатеринбурга шокировал покупателей своим предложением, выставив на продажу пасхальную выпечку стоимостью 2000-2500 за штуку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, прикупить «гламурный» кулич можно в одном из магазинов в центре Екатеринбурга. В отличие от своих собратьев из местных пекарен, эти – родом из Франции.

Для тех, кто решил шикануть, выходя из Великого поста – варианты без сахара, с лимонным, апельсиновым наполнителем и в нескольких видах упаковки. Которая, на первый взгляд, из обычной упаковочной бумаги, без вкрапления сусального золота.

Все куличи упрятаны в коробки, потому разглядеть, что внутри, невозможно. Вероятно, там тот же состав, что и в «обычных» куличах по 100 грамм – куличом у восточных славян принято называть блюдо из муки, яиц, сливочного масла, молока и сахара.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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