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Екатеринбург

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Публикации за 10.04.17

Пасхальный стол для уральцев оценили в 664 рубля

Пасхальный стол для уральцев оценили в 664 рубля

Пасхальный стол жителям Свердловской области в этом году обойдется в 664,45 рубля. Это чуть меньше, чем в прошлом году. В целом по России традиционные блюда в честь Воскресения Христова оценили от 500 рублей до тысячи.

Стоимость традиционных пасхальных блюд посчитал портал для продовольственного бизнеса agro2b.ru. Аграрии в праздничный стол включили творожную пасху, кулич и 5 яиц. В список продуктов помимо пяти яиц попали кило творога, 200 г сливочного масла, 150 г сметаны, 150 г сахара и 3 яйца для пасхи, 500 г муки, 250 мл молока, 5 яиц, 150 г сливочного масла и 200 г сахара для кулича.

Ожидаемо оказалось, что самый дорогой стол будет у жителей Чукотки – им придется заплатить 1071, 11 рубля. Вторые по дороговизне – Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Проще всего накрыть стол будет православным из Республики Мордовия – за 508,45 рубля. Немногим дороже пасхальная корзина в Саратовской и Пензенской областях.

Свердловская область оказалась в группе середнячков. Дороже всего, конечно, творожная пасха – 479,54, еще 154,22 рубля будет стоить кулич. Пять яиц в регионе можно купить за 30,69 рубля. Таким образом, набор оценили в 664,45 рубля, что на 3 % дешевле, чем год назад.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.17

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