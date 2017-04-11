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Публикации за 11.04.17

Мэр Красноуфимска предложил «зажигательным смехом» почтить память погибших в теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мэр Красноуфимска предложил «зажигательным смехом» почтить память погибших в теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских на фестивале КВН сделал неожиданное заявление. Он предложил почтить память погибших в теракте в петербургском метро «зажигательным смехом».

Глава Красноуфимского городского округа Вадим Артемьевских накануне открывал фестиваль КВН. И в своем приветственном слове участникам он попросил всех «зажечь» и предложил посветить фестиваль жертвам теракта. «КВН проходит в непростое время, мы знаем, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы не один террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посветили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья», – заявил чиновник со сцены.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В одном из вагонов поезда сработало самодельное взрывное устройств, мощность которого оценивается в 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами взрыва стали 14 человек, около 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Технологический институт» было обнаружено еще одно СВУ, замаскированное под огнетушитель. К счастью, его удалось благополучно обезвредить.

Видео – сообщество «ПодСмотрено Красноуфимск»

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуфимск. Другие новости 11.04.17

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