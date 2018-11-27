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Вторник, 27 ноября 2018, 08:59 мск

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Полиция разбирается, почему Доренко считает идиотом мэра Красноуфимска

Редакция радио «Говорит Москва» получила письмо от красноуфимской полиции, в котором журналиста Сергея Доренко просят объяснить его негативное высказывание в адрес главы Красноуфимска Вадима Артемьевских. Мэру не понравился ролик, в котором его называют идиотом.

Видео, о котором идет речь, вышло после скандального заявления Артемьевских – оно было сделано в апреле прошлого года. Чиновник тогда предложил почтить память погибших во время теракта в Санкт-Петербурге «зажигательным смехом». Доренко в эфире сказал: «Он кажется идиотом, простите. Я должен избегать судебных исков. Мне кажется, что этот мэр Красноуфимска, кажется мне идиотом, в хорошем смысле». Радио «Говорит Москва» уточняет, что мэр обнаружил на странице «ВКонтакте» видеоролик «Мэр Красноуфимска идиот?», смонтированный из фрагмента передачи Сергея Доренко.

В своем заявлении полицейские просят ответить на следующие вопросы (цитируем дословно):

«1. В связи с каким фактом, Вы высказывали вышеуказанные слова?

2. Из какого источника, Вы получили информацию об Артемьевских В.В., что послужило данному высказыванию.

3. Ваше отношение к монтажу видеоролика с названием «Мэр Красноуфимска идиот»?».

Выяснить, почему Артемьевских оскорбился только сейчас, у него лично не удалось – глава города, по словам его секретаря, находится в командировке и для звонков недоступен.

Напомним, скандал вызвало высказывание Вадима Артемьевских на открытии фестиваля КВН в Красноуфимске в апреле. За несколько дней до этого произошел теракт в Санкт-Петербурге. В своем приветственном слове участникам глава города попросил всех «зажечь» и предложил посвятить фестиваль жертвам теракта. «КВН проходит в непростое время, мы знаем, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы не один террорист не испытал чувство удовлетворения от своих действий. И мы своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли. Всем успехов, счастья, здоровья», – заявил чиновник со сцены.

Красноуфимск, Москва, служба информации

Красноуфимск, Москва. Другие новости 27.11.18

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