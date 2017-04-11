Филиал училища олимпийского резерва отдали Верхней Пышме с оговоркой

Публикации за 11.04.17

Депутаты Заксобрания согласились на безвозмездную передачу администрации Верхней Пышмы здания филиала областного училища олимпийского резерва: за проголосовали 39 народных избранников, против – два. Но провести вопрос без обсуждения все же не удалось.

Как передаёт корреспондент ndnews.ru, о судьбе училища забеспокоился вице-спикер Виктор Шептий. Он попросил представителей Минфина или минспорта рассказать, когда будет построено новое здание общежития для учащихся спортсменов, которых переведут из Верхней Пышмы в Екатеринбург. «На комитете представитель училища просто проинформировал нас о факте передачи здания, а о строительстве нового общежития в Екатеринбурге он ничего рассказать не мог – не владел информацией», – пояснил Шептий. По его словам, переводя студентов из одного города в другой, необходимо предусмотреть в бюджете средства на строительство нового общежития.

Против выступления членов правительства неожиданно высказался скандально известный депутат Армен Карапетян, который с места выкрикнул, что все предварительные обсуждения вопросов повестки рассматриваются на заседаниях комитета. С ним не согласился председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, который заявил, что будущее такого учреждения, как училище олимпийского резерва, не может оставить депутатов безразличными. В результате Людмила Бабушкина предложила законопроект принять, а вопрос будущего общежития оставить на контроле профильного комитета.

Напомним, верхнепышминский филиал рассчитан на 150 мест, сейчас в нем 100 учащихся, из которых 90 процентов иногородних. Юных спортсменов планируется уже после окончания этого учебного года перевести в Екатеринбург, в головное учреждение училища. Жить им для начала придется в гостинице. В перспективе планируется построить для них общежитие, но денег на это пока нет. передача здания спортивного интерната городу вызвана необходимостью увеличения количества мест в общеобразовательных школах Верхней Пышмы. После реконструкции здания число мест в расположенной рядом средней школе № 25 увеличится на 800 мест. Потребность в школах в городе очень высока, здесь один из самых высоких в области процентов детей, обучающихся во вторую смену. Тем более что неподалеку от спортшколы и школы № 25 сейчас строится жилой массив на 5000 человек, что еще больше обострит ситуацию.

Отметим, еще до вынесения этого вопроса на рассмотрение заксобрания им заинтересовался депутат Госдумы Андрей Альшевских, который сам учился в училище олимпийского резерва в 1988-1990 гг., занимаясь биатлоном. В прошлом месяце депутат написал в своем блоге: «Спортивный областной министр Леонид Рапопорт, конечно, заверяет, что иногородним предоставят жилье. Но тут же прописывает, что мест в общежитии на всех не хватит, и кому-то придется оставаться в гостинице по соседству. Между тем обещание, что для УОР возведут новое общежитие, я слышал еще в ту пору, когда там учился. Так почему бы сначала не построить здание, а потом уже браться за реформы». Как сообщается на официальном сайте училища, его верхнепышминский филиал был открыт в 2010 году. Там была начата подготовка по пяти видам спорта – настольному теннису, синхронному плаванию, самбо, дзюдо и велоспорту.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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