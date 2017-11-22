Строительство общежития училища олимпийского резерва решили пока не финансировать

В областном бюджете на 2018 год не будут заложены дополнительные средства на строительство общежития училища олимпийского резерва в Екатеринбурге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому решению пришли участники рабочей группы согласительной комиссии по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму.

С предложением «приземлить» этот вопрос выступил председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков. По его словам, существует вероятность, что получится найти внебюджетные источники финансирования, или получить средства из федерального бюджета.

Напомним, в этом году был ликвидирован верхнепышминский филиал училища, в котором занимались 100 учащихся. Юных спортсменов перевели в Екатеринбург, в головное учреждение. В перспективе планируется построить для них общежитие, но денег на это пока нет. Передача здания спортивного интерната городу была вызвана необходимостью увеличения количества мест в общеобразовательных школах Верхней Пышмы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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