Покусов будет больше: Роспотребнадзор предупредил о старте сезона клещей

Публикации за 11.04.17

На Среднем Урале скоро начнется сезон клещей. Паразиты уже покусали двух человек, не исключено, что в этом году жертв будет больше, чем в прошлом.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе уже зарегистрировано два случая нападения клещей. Оба пострадавших получили иммуноглобулин для профилактики. «В 2017 году в Свердловской области на большинстве территорий, расположенных в лесной зоне, прогнозируется увеличение численности иксодовых клещей. Число покусов ожидается на уровне прошлого года или чуть больше», – предупреждают в ведомстве.

Прошлый год характеризовался снижением численности клещей и количества пострадавших от укусов. Тем не менее, в травматологические пункты лечебно-профилактических организаций обратились 25080 укушенных. В 2016 году летальных исходов от клещевого вирусного энцефалита зарегистрировано не было, но вирус подхватили 99 человек. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» был подтвержден у 528 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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