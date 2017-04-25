В Свердловской области за неделю клещи покусали более двухсот человек

Публикации за 25.04.17

На Среднем Урале клещи покусали уже 255 человек, при этом только неделю назад покусанных было меньше полусотни. Один из пострадавших, десятилетний ребенок, госпитализирован с подозрением на энцефалит.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, по состоянию на 24 апреля известно о 255 покусанных клещами. И эта цифра в 9 раз ниже, чем было к концу апреля прошлого года. Среди всех пострадавших около трети – дети, их 71 человек. Десятилетнего ребенка госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, он не был привит, и получил иммуноглобулин с профилактической целью. Подозрений на боррелиоз пока нет.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 34 муниципалитетах, за помощью в Екатеринбурге, к примеру, обратились 98 человек. Но только на территории пяти районов случаи присасывания выше среднеобластного: это Таборинский район, Каменский ГО, Байкаловский район, ГО Богданович, Ирбитское МО.

В Роспотребнадзоре добавляют, что среди 55 обследованных на энцефалит клещей две пробы подтвердились. Боррелиоз и другие инфекции обнаружили в 15 случаях из 40. «Людям, у которых обнаружены «зараженные» клещи, необходимо оперативно обратиться к медицинским работникам для назначения курса антибиотикопрофилактики для предотвращения заражения лайм-боррелиозом, клещевым анаплазмозом, клещевым эрлихиозом и т.д.», – отметили в надзорном ведомстве.

В этом году Роспотребнадзор прогнозирует увеличение количества клещей в лесах, покусов, возможно, будет больше, чем годом ранее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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