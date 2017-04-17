В Свердловской области от укусов клещей пострадали 42 человека

Публикации за 17.04.17

В Свердловской области, по данным на 17 апреля, зарегистрировано 42 человека, пострадавших от укусов клещей с начала сезона. Среди них – шесть детей. Все получили противоклещевой иммуноглобулин. Заболевших вирусным энцефалитом и иксодовым боррелиозом нет.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей регистрировались в 13 муниципалитетах. В Екатеринбурге опасные паразиты покусали 19 человек. В то же время санврачи отмечают, что этот показатель в 9,5 раз ниже аналогичного периода 2016 года.

В ведомстве отметили, что в регионе еще не начиналась акарицидная обработка парков и лесов, работы перенесены на более благоприятную погоду. Согласно плану 2017 году в Свердловской области будет обработана от клещей территория размером 9 тысяч гектаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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