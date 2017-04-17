NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 42 человека

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 42 человека

В Свердловской области, по данным на 17 апреля, зарегистрировано 42 человека, пострадавших от укусов клещей с начала сезона. Среди них – шесть детей. Все получили противоклещевой иммуноглобулин. Заболевших вирусным энцефалитом и иксодовым боррелиозом нет.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей регистрировались в 13 муниципалитетах. В Екатеринбурге опасные паразиты покусали 19 человек. В то же время санврачи отмечают, что этот показатель в 9,5 раз ниже аналогичного периода 2016 года.

В ведомстве отметили, что в регионе еще не начиналась акарицидная обработка парков и лесов, работы перенесены на более благоприятную погоду. Согласно плану 2017 году в Свердловской области будет обработана от клещей территория размером 9 тысяч гектаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

В больнице Ревды, где от пневмонии скончалась 8-летняя девочка, идет проверка. / Волонтеры приостановили поиски: найдено тело пропавшей в Верхней Пышме Ирины Вахрушевой. / В Верхней Пышме иномарка протаранила машину скорой помощи с беременной женщиной (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter