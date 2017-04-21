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Екатеринбург

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Публикации за 21.04.17

В Екатеринбурге на обработку 500 гектаров парков от клещей потратят 990 тысяч рублей

В Екатеринбурге на обработку 500 гектаров парков от клещей потратят 990 тысяч рублей

В Екатеринбурге с 25 апреля начнется акарицидная обработка парков, скверов и набережных. Всего за весну от клещей опрыскают 525 гектаров площадей. На эти цели из бюджета выделено 990 тысяч рублей.

Екатеринбургское лесничество разместило на сайте госзакупок закупку на оказание услуг по акарицидной и дератизационной обработке территории парков и лесов города Екатеринбурга. Согласно документации, всего от клещей обработают 525 гектаров, стоимость обработки 1 га – 1900 рублей. Итого на защиту от клещей город выделит свыше 990 тысяч из бюджета. Работы начнутся 25 апреля и продлятся до лета.

По информации из проекта договора закупки, обработаны будут около 50 скверов, парков, придомовых территорий, набережных. Среди них есть и основные городские площадки: дендрологический парк-выставка по ул. 8 Марта и дендропарк на Первомайской, Исторический сквер, парк имени 50-летия ВЛКСМ, Зеленая Роща, парки Коммунаров и XXII Партсъезда, сад на улице Вайнера, Основинский парк, парк Павлика Морозова, парк на берегу Верх-Исетского пруда, прибрежная полоса вдоль Исети и многие другие. Также обработают и небольшие скверы на улицах Амундсена, Большакова, Ясной, Чапаева, Краснолесья и других.

Напомним, клещи в этом году активизировались рано. В Свердловской области, по данным на 17 апреля, , пострадавших от укусов. Среди них – шесть детей. Однако показатель ниже прошлогоднего. Все покусанные получили противоклещевой иммуноглобулин. Заболевших вирусным энцефалитом и иксодовым боррелиозом нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

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