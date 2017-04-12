Новоуральск временно возглавил врач-пенсионер

Публикации за 12.04.17

Депутаты городской думы Новоуральска вчера избрали временно исполняющего обязанности главы, который будет руководить муниципалитетом до появления нового мэра.

Как сообщил NDNews.ru руководитель аппарата думы Олег Чуркин, врио главы стал депутат от «Единой России» Николай Винокуров. Ему 69 лет, до пенсии он много лет работал заведующим местной поликлиникой. В думе возглавляет комиссию по социальной политике.

В ближайшее время в Новоуральске будет объявлен конкурс, в результате которого будет избран постоянный глава.

Напомним, прежний глава Новоуральска Владимир Машков покинул свой пост 7 апреля. Ранее он признал, что ему поступило предложение занять высокий пост в правительстве Калининградской области. По одной из версий, он станет советником и.о. губернатора региона Антона Алиханова.

Новоуральск, Евгения Вирачева

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