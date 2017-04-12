Приморскими чиновниками-аукционерами займутся борцы с коррупцией

Публикации за 12.04.17

Активисты Гражданского движения по борьбе с коррупцией в Приморском крае «Коррупции – Бой!» намерены разобраться с особенностями проведения аукционов региональным департаментом госзакупок. Таким образом, антикоррупционеры отреагировали на письмо от редакции РИА «Новый День» в котором был представлен целый ряд вопросов по поводу проведения торгов местными чиновниками.

В тексте на портале «Коррупции – Бой!» приводится как текст письма от «Нового Дня» так и обращение к главе конкурсной комиссии по проведению аукциона Алексею Казакову:

«Добрый день, вас беспокоит редакция РИА «Новый День», просьба помочь разобраться в системе работы департаментов Приморского края, на предмет признаков сговора или коррупционной составляющей в ходе проведения государственных закупок. Речь в частности идет о департаментах госзакупок Приморского края и департаменте информационной политики Приморского края.

3 апреля этого года специалисты РИА «Новый День» приняли участие в аукционе в электронной форме «На право заключить государственный контракт на оказание услуг по изготовлению информационных материалов о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, с последующим размещением на Интернет-ресурсе» на электронной площадке http://rts-tender.ru, № электронного аукциона 0120200004717000103 (идентификационный код закупки – 172254018798125400100100740017312244).

Данный аукцион РИА «Новый День» выиграл, однако специалистами агентства сразу был отмечен необычный факт отсутствия борьбы за данный лот со стороны других соискателей. Дело в том, что торги стартовали с суммы в 2 403 653,67 рублей, и уже на сумме в 2 300 300 рублей (то есть при снижении стоимости лота всего на 100 тысяч рублей) один из соискателей отказался от дальнейшей борьбы за лот. Столь удивительная уступчивость абсолютно нехарактерна для подобного рода аукционов и позже она получила свое объяснение.

Через три дня, 6 апреля, департамент госзакупок Приморского края уведомил РИА «Новый День» о том, что по итогам заседания комиссии департамента (протокол прилагается), заявку РИА «Новый День» решили признать недействительной в связи с непредоставлением необходимых документов. Речь в данном случае идет о том, что РИА «Новый День» не предоставил информацию по одному из пунктов декларации о соответствии участника закупки требованиям 44 ФЗ, а конкретно по пункту 7,1 о непривлечении РИА «Новый День» по административной статье 19.28 за предыдущие 2 года перед аукционом. Вместе с тем РИА «Новый День» предоставил в рамках данной декларации все сведения об отсутствии у РИА «Новый День» каких бы то ни было проблем с административным и уголовным законодательством, об отсутствии в адрес агентства штрафов, пеней, налоговых претензий и т.д.

Тем не менее, члены комиссии департамента госзакупок Приморского края, уже после аукциона, неожиданно сочли, что предоставленных документов недостаточно и фактически аннулировали результаты торгов. Далее, в рамках того же заседания, члены комиссии признали победителем торгов ЗАО «Интерфакс – Дальний Восток» с суммой контракта 2 300 300 рублей. Напомним, что именно на этой сумме остановился в ходе аукциона следующий за РИА «Новый День» соискатель.

Соответственно, в связи с вышесказанным у редакции РИА «Новый День» возникает несколько вопросов.

1. Каким образом РИА «Новый День» допустили к участию в аукционе, если обязательным условием участия, по требованию организаторов торгов, является предоставление всех необходимых документов (то есть до и в процессе аукциона все было в порядке, а проблемы начались только когда выяснилось, что РИА «Новый День» может опустить сумму контракта до неприемлемых для других соискателей объемов)?

2. Могли ли представители другого соискателя лота остановиться на приемлемой для них сумме, зная, что РИА «Новый День» все равно, по итогам торгов, в той или ной форме, откажут в праве осуществить данный контракт?

3. Не является ли мотивация комиссии департамента госзакупок Приморского края при отказе в сотрудничестве с РИА «Новый День» надуманной и исключительно формальной?

4. Можно ли усмотреть в действиях департамента госзакупок Приморского края и департамента информационной политики Приморского края (который выступил заказчиком при организации данного аукциона) признаки сговора или коррупционной составляющей?

5. Можно ли считать практику проведения госзакупок в Приморском крае по-настоящему честной, конкурентной, прозрачной и отвечающей требованиям законодательства?

От имени редакции сайта Гражданского движения по борьбе с коррупцией в Приморском крае «Коррупции – Бой!» обращаемся к директору департамента информационной политики Приморского края, председателю конкурсной комиссии по проведению аукциона Алексею Казакову с просьбой дать свои ответы на справедливые вопросы наших коллег из РИА «Новый День», – говорится на портале «Коррупции – Бой!».

Остается добавить, что соответствующая информация об особенностях проведения аукционов департаментом госзакупок Приморья также направлена в краевое отделение Общероссийского народного фронта и будет направлена в приморское управление Федеральной антимонопольной службы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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