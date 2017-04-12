Прокуратура инициировала новое дело о махинациях с землей на «уральской Рублевке»

Публикации за 12.04.17

В Сысертском городском округе появилось новое дело, связанное с незаконным предоставлением земель в поселке Кашино.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, 11 апреля суд удовлетворил иск надзорного ведомства о признании незаконным договора аренды муниципальной земли в популярном у дачников Кашино, заключенного с физическим лицом. В ходе проверки было установлено, что в июле 2013 года администрация Сысерти (тогда главой был Вадим Старков) передала в аренду участок площадью 12,5 соток для ведения личного подсобного хозяйства. При этом земля находилась в рекреационной зоне городских лесов и по Земельному кодексу РФ не могла быть предоставлена физическому лицу, который собирался использовать ее не по целевому назначению.

Прокуратура подала протест, поскольку местные власти до настоящего времени не расторгли незаконный договор, а затем направила иск в суд. Судебная инстанция обязала чиновников вернуть земельный участок в распоряжение муниципалитета. Вместе с тем на очереди – рассмотрение еще нескольких подозрительных аналогичных сделок. Нельзя исключать, что по итогам всего разбирательства будет поставлен вопрос об уголовном преследовании сотрудников администрации, причастных к махинациям с землей.

Стоит напомнить, что ранее в суд было направлено дело в отношении бывшего главы Кашинской сельской администрации Константина Сурина, которому вменяется 10 эпизодов незаконных сделок с муниципальной землей. В настоящее время судебный процесс продолжается.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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