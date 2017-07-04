Гособвинитель запросил три года колонии для бывшего замглавы Сысерти – за махинации с землей

В Сысертском районному суде завершается рассмотрение дела о махинациях с землей, по которому обвиняется бывший глава Кашино Константин Сурин. Сегодня гособвинитель огласил наказание для чиновника.

«Государственный обвинитель – начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Шавкунова – в ходе прений сторон просила суд назначить Константину Сурину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением его права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на срок 3 года», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Рассмотрение уголовного дела продолжится на следующей неделе.

Напомним об этой скандальной истории. По версии следствия, Сурин в январе-сентябре 2013 года, находясь в должности главы Кашинской сельской администрации, оформлял подложные выписки из похозяйственных книг, где была прописана заведомо ложная информация о том, что несколько граждан имеют право на различные земельные участки – в том числе его отец и несколько знакомых. На основании этих выписок люди, попавшие в список, оформили право собственности на земельные участки Сысертского городского округа. Ущерб для округа составил более 17 млн рублей.

Сурин позже был назначен первым замглавы Сысертского городского округа, но в ходе разбирательства по делу был отстранен от должности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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